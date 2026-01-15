ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Чи матиме Україна зустрічі з американською стороною у Давосі: Сибіга відповів

Українська делегація найвищого рівня братиме участь у Міжнародному економічному форумі. Він розпочнеться наступного тижня у Давосі (Швейцарія).

Сибіга

Сибіга / © Getty Images

Невдовзі Україна матиме зустрічі з американською стороною у Давосі. Фокус — на відбудові нашої держави, захисті енергетики та безпекових гарантіях.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга.

Він підтвердив, що українська делегація найвищого рівня братиме участь у Міжнародному економічному форумі, старт якого запланований на наступний тиждень.

«Основний фокус — на питаннях відбудови України, захисту енергоінфраструктури та гарантій безпеки», — підкреслив Сибіга.

При цьому дипломат не повідомив детал щодо можливого підписання угод.

Також повідомлялося про таємну зустріч у шведському Стокгольмі щодо майбутнього України. Так, в обговоренні бере участь світова еліта — Більдерберзька група.

Раніше Сибіга коментував можливу поїздку Зеленського до США.

«Україна виступає за максимальну динаміку переговорного процесу… Як президент, так і українська делегація готові відбути до США для максимального пришвидшення, наближення справедливого миру для України», — сказав він на пресконференції з чеським колегою у пʼятницю в Києві.

