Чи має право ТЦК заходити до квартири з повісткою: адвокат пояснив чіткі межі повноважень

Повістка

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Працівники ТЦК можуть вручати повістки та перевіряти військово-облікові документи у передбачених законом випадках. Однак сама повістка або присутність поліції не означають автоматичного права заходити до приватного будинку чи квартири без згоди власника.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін.

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За словами юриста, право на недоторканність житла продовжує діяти і під час воєнного стану. Тому поява представників ТЦК біля дверей не створює обов’язку впускати їх усередину.

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Сімутін наголошує, що повістка сама по собі не є підставою для проникнення до помешкання. Звичайні мобілізаційні заходи також не дають таких повноважень.

Для законного входу до житла зазвичай потрібна добровільна згода людини або відповідне судове рішення.

Водночас для поліції існують виняткові випадки, коли вона може потрапити до помешкання без попередньої ухвали суду.

Йдеться, зокрема, про ситуації, коли необхідно негайно врятувати життя людей або безпосередньо переслідувати особу, яку підозрюють у вчиненні злочину.

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Присутність поліцейських разом із працівниками ТЦК не означає, що вони автоматично можуть заходити до будинку.

Якщо представники ТЦК або поліції вимагають доступу до житла, людина може попросити їх представитися, пояснити причину візиту та назвати правову підставу для входу.

Також можна з’ясувати, чи мають правоохоронці відповідне судове рішення, якщо саме на нього вони посилаються як на підставу для проникнення до помешкання.

Раніше ми писали про те, чи можуть військовослужбовці ТЦК зупиняти автомобілі на блокпостах.

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Як заявив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко, представники ТЦК та СП не можуть самостійно зупиняти автомобілі, автобуси чи маршрутки, щоб вручити повістки водіям або пасажирам. Такі повноваження за передбачених законом підстав має лише Національна поліція. Водночас право вручити повістку в громадському місці не означає, що представники ТЦК можуть самостійно зупиняти транспорт.

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