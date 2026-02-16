Чи має РФ повноцінну заміну Starlink: експерт відповів

Starlink / © depositphotos.com

Росія не має повноцінної заміни системі Starlink. Супутники «Ямал» та «Експрес» не можуть закрити потребу ворога.

Про це в ефірі «Ми Україна» розповів військовий аналітик Денис Попович.

За його словами, відключення та ускладнення доступу до Starlink вже вплинули на можливості російської армії — насамперед у частині управління підрозділами та координації дій на полі бою.

У росіян є можливості використовувати супутники «Ямал», «Експрес», переходити на провідний зв’язок, рації, Wi-Fi-мости чи оптоволокно.

«Прямої альтернативи Starlink у них не існує. Вони намагалися використовувати систему, яка могла б стати альтернативою… Але поки що нічого не чути про ці випадки», — наголосив Попович.

Росія тестує альтернативу: що відомо

Як повідомив ISW, Росія випробовує систему стратосферного зв’язку як альтернативу Starlink. Втім деякі військкори РФ вже відкинули її як нерелевантну заміну.

Росіяни стверджували, що провели перший політ безпілотної стратосферної платформи Barrage-1, яка може нести наземне комунікаційне обладнання 5G NonTerrestrial Network (NTN). За повідомленнями, платформа здатна перевозити до 100 кілограмів і літати на висоті 20 кілометрів.

«Російські мілблогери застерігають, що Barrage не є повноцінною заміною Starlink. Щобільше, один запущений аеростат не може замінити низькоорбітальне сузір’я з кількох тисяч супутників, але може відігравати певну роль у багаторівневій системі зв’язку», — йдеться у повідомленні.

Об’єкти слід збивати

Радник Мініоборони України з питань оборонних технологій та експерт з безпілотників та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов прокоментував експеримент із запуску керованого літаючого аеростата в стратосферу. Він наголосив: куди далі піде цей напрямок, можна тільки здогадуватися.

За його словами, Україні головне мати засоби, що можуть виявляти подібні об’єкти над нашою територією. А також — мати можливість збивати подібні цілі, якщо вони будуть нести загрозу.

«Наскільки я пам’ятаю, С300 може на 20-30 км висоти відпрацьовувати цілі. закликав ЗСУ використовувати системи ППО С-300 для ураження об’єктів, таких як система Barrage-1, на висоті 20-30 кілометрів», — завершив «Флеш».

Раніше йшлося про те, що Україна заблокувала майже 2,5 тисячі Starlink РФ.

Стало відомо, що спецоперація здыйснена 256-ю кіберштурмовою дивізіэю спільно зі спільнотою InformNapalm та Сергієм Стерненком.

«У результаті вдалося зібрати дані про 2420 ворожих терміналів та їхні точні координати. Крім того, росіяни, які скористалися ботом, перерахували донатами 5870 доларів. Ці кошти Сергій спрямує на закупівлю додаткових дронів», — йдеться в повідомленні.