Зниження мобілізаційного віку можна уникнути: у Раді назвали, кого можуть призвати

Голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики Анатолій Остапенко (фракція «Слуга народу») заявляє про наявність мобілізаційного ресурсу, зокрема, серед військових пенсіонерів та працівників силових структур, щоб не знижувати мобілізаційній вік в Україні.

Про це пише агентство «Інтерфакс-Україна».

Коментуючи проведення реформи мобілізації нардеп повідомив, що Міністерство оборони зараз розробляє відповідні документи і Верховна Рада їх розглядатиме після подання.

«Щодо тих моментів, які вже розглядалися в Верховній Раді, звісно, ми повинні розуміти, що період мобілізації у нас буде тривати ще довго, поки буде ця війна йти, і ми розуміємо, що в певний момент наш ворог може застосувати збільшення мобілізаційного ресурсу і залучення його до війни, і ми можемо також тоді розглядати законопроєкти для того, щоб було знижено вік громадянина, який стає на захист батьківщини. Але я вважаю, що в нас ще є ресурси для того, щоб цього не робити», — сказав Остапенко.

«У нас є багато військовослужбовців, які рахуються в запасі, які відслужили там певний термін і вийшли на пенсію, але чомусь не залучені до захисту батьківщини. У нас є дуже багато силових структур, які ми повинні, згідно з Конституцією, залучати до збройної відсічі агресії проти нашої держави. І, звісно, я вважаю, що ми повинні розробити залучення по різних рівнях до захисту Батьківщини, тих, які перебувають, як я сказав, на пенсії, але ще за віком повинні захищати державу. Тоді силові структури, які мають свої реєстри, також там знаходяться люди, які проходили службу, але зараз чомусь не залучені до захисту Батьківщини», — додав нардеп.

Також депутат заявив про необхідність роботи в напрямку залучення добровольців і іноземців до захисту України. «Чому? Тому що ми вимиваємо з сільського господарства, з промисловості ті цінні кадри, які сьогодні повинні забезпечувати те ж саме військо, і виробляти продукцію і додаткову вартість, яка в нас повинна бути і з якої ми фінансуємо наші Збройні сили. Це ж не секрет, що збройні сили фінансує держава, а наші партнери тільки нам дають кошти на все інше», — наголосив Остапенко.

Мобілізація в Україні: які зміни можуть запровадити

Нагадаємо, в Україні планують реформувати ТЦК, розділивши соціальні функції та призов за різними установами, які можуть отримати назву «офіси комплектування».

Також зазначимо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15176, який має дещо змінити правила роботи військовослужбовців ТЦК та СП. Працівників пропонують зобов’язати носити спеціальні нагрудні жетони та представлятися під час звернення до громадян. Це має допомогти відрізнити справжніх представників ТЦК від шахраїв.