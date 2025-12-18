Чи має Україна змінювати Конституцію щодо курсу в НАТО: думка Зеленського

Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський висловився про перспективу вступу України до НАТО. На його думку, не варто змінювати Конституцію.

Про це Зеленський розповів під час брифінгу.

«Я не вважаю, що нам треба змінювати Конституцію нашої держави», — наголосив він.

За словами лідера держави, лише український народ може вирішувати, що з нею робити. І це точно не має відбуватися через заклики Росії чи когось ще.

«Це наша Конституція. І це курс. Ми хотіли такі гарантії безпеки, вважаємо, що на них заслуговуємо», — сказав президент України.

Зеленський додав, що у США існує послідовна політика щодо України в НАТО — нас там не бачать. Поки що.

«Все в нашому житті «поки що». Можливо, в майбутньому буде змінюватися позиція. Хтось буде усвідомлювати, що українська армія посилює НАТО, а не навпаки. Це ж питання політики. Змінюється світ. Хтось живе, хтось помирає», — завершив український лідер.

Президент зазначив, що курс на НАТО — це свідомий вибір України, спрямований на отримання надійних гарантій безпеки.

Раніше Зеленський розповів про розмову з Байденом щодо НАТО 2022 року.

«Я з першого діалогу чесно порушував це питання. Я чітко запитував, чи може Україна бути в НАТО, бо ми цього хочемо і розуміємо, що це справжні гарантії безпеки. Це було ще до війни. Президент Байден мені сказав: «Ні, ви не будете в НАТО», — розповів Зеленський.