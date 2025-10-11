Чи меншає студентів в Україні через відкриття кордону для юнаків - розповіли у Міносвіти

Студенти / © ТСН.ua

Реклама

В Україні немає аномальної кількості відрахувань студентів із вишів, натомість фіксується тенденція повернення молоді з-за кордону.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час дискусії в межах проєкту «Нова країна«.

За словами міністра, нинішня ситуація у сфері освіти є стабільною, а прогнози — позитивними.

Реклама

«Ми не бачимо ніяких аномалій у студентському контингенті, ми не бачимо відрахувань з університетів. Молодь, можливо, виїжджає, але ми бачимо динаміку повернення, і вона зростає», — зазначив Лісовий.

Очільник МОН підкреслив, що повернення молодих людей триватиме і надалі, зокрема після того, як набудуть чинності зміни, які дозволяють більш гнучкий перетин кордону для студентів.

«Ця динаміка буде збільшуватись по мірі того, як 90 днів будуть підходити. Ми розраховуємо, що буде більше свободи в’їздів і виїздів для молоді, яка сьогодні заблокована за кордоном», — пояснив він.

Міністр нагадав, що чимало випускників шкіл опинилися за кордоном не за власним вибором, а через рішення батьків під час початку повномасштабного вторгнення.

Реклама

«Молодь, яка не приймала самостійного рішення до 18 років, ще в 10–11 класі, виїхала тому, що за неї вирішували батьки, керуючись страхами за дітей. Ці діти закінчили школу за кордоном, вступили до університетів і не могли повернутися. Це рішення розблоковано, і я вірю, що воно приведе до певного балансу», — наголосив Лісовий.

Він також зазначив, що навіть якщо частина студентів вирішить тимчасово виїхати, це не спричинить серйозних втрат для української освіти.

«Так, хтось виїде ще до 20 років, але хтось і в’їде. Хтось зараз виїде і повернеться. Я переконаний у тому, що ця політика не призведе до значних втрат», — резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ринок праці в Україні вже відчув негативні наслідки від дозволу на виїзд за кордон української молоді у віці від 18 до 22 років. Молоді чоловіки масово звільняються та виїжджають.