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Чи мобілізують чоловіка, який хворіє на гіпертонію: подробиці
Майже кожен другий чоловік у віці старше 45 років хворіє на гіпертонічну хворобу.
В Україні гіпертонія не завжди є підставою для відстрочки від мобілізації. Рішення залежить від ступеня захворювання та наявності супутніх порушень. У деяких випадках чоловіки з гіпертонією III ступеня можуть бути звільнені від служби, але за певних умов.
Про це йдется у Положенні про військово-лікарську експертизу.
Гіпертонію III ступеня діагностують при артеріальному тиску 180/110 мм рт. ст. і більше. Чоловіки з таким діагнозом можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо мають:
Симптоматичну артеріальну гіпертензію з асоційованими станами.
Гіпертонію III ступеня, яка не піддається корекції навіть максимально допустимими дозами препаратів.
Гіпертонію III ступеня у поєднанні з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією або хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії.
Крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва.
Постійну форму фібриляції передсердь.
Аневризму аорти або стеноз магістральних артерій понад 50%.
Коли мобілізація все ж можлива
Якщо гіпертонія III ступеня діагностована, але без важких незворотних уражень органів, відстрочка не надається. Такі чоловіки можуть бути призвані для служби в: частинах забезпечення, ТЦК та СП, медичних і логістичних підрозділах, навчальних центрах, військових вишах, військах зв’язку
Гіпертонія II і I ступеня: чи можна служити
Гіпертонія II ступеня (тиск 160-179/100-109 мм рт. ст.) – чоловіки визнаються придатними, але лише для деяких військових спеціальностей. Вони можуть служити у тилових підрозділах.
Гіпертонія I ступеня (тиск 140-159/90-99 мм рт. ст.) – чоловіки визнаються придатними до служби у будь-яких частинах.
На практиці відстрочку отримують лише ті, у кого гіпертонія супроводжується серйозними ускладненнями. В інших випадках чоловіки можуть бути мобілізовані, навіть якщо у них стійке підвищення артеріального тиску.
Нагадаємо, чоловіки у віці 50+ років підлягають призову в Україні на загальних підставах, проте громадян старшого віку, тобто 50-60 років, мобілізувати на бойові позиції не мають. Водночас порушенням закону такі дії не буде.