Чи мобілізують чоловіків 50+ і куди: адвокат вказав на нюанси

Мобілізація в Україні / © ТСН

В Україні мобілізація чоловіків віком від 50 років офіційно не заборонена. Проте, за словами адвоката, повістки в більшості випадків цій категорії не надсилаються. Це пояснюється наявністю медичних проблем, які часто не дозволяють визнати таких військовозобов’язаних придатними до служби.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

За даними юристів, існує «прихована директива» Командування Сухопутних військ, яка регулює особливості мобілізації чоловіків віком 50–60 років. Вона не скасовує можливості мобілізації, але передбачає, що для цього потрібне окреме розпорядження Генерального штабу.

Як працює ВЛК для чоловіків після 50

Навіть якщо чоловік 50+ не отримав повістки, в разі зупинки на блокпості його можуть доправити до ТЦК, де видадуть направлення на військово-лікарську комісію. Якщо за результатами ВЛК його визнають придатним, мобілізація можлива. Водночас у більшості випадків чоловіки цього віку отримують непридатність до бойових посад, але можуть бути залучені на інші завдання.

За словами юристів, серед сотень тисяч повісток, які були видані останнім часом, жодна не надходила чоловікам 50+. Водночас юристи наголошують, що це не гарантія — винятки можливі.

Які перспективи мобілізації чоловіків 50+

Загальна тенденція свідчить: держава не робить ставку на мобілізацію чоловіків старшої вікової категорії. Проте військові підкреслюють — навіть у 50+ років можна приносити користь у війську, якщо правильно визначити функції.

Нагадаємо, наступного року Міноборони планує щомісяця мобілізовувати 2500 українців, а також забезпечити потік добровольців, які укладатимуть 3500 контрактів на місяць.

Також під час мобілізації в Україні права військовозобов’язаних є надзвичайно актуальним питанням. Згідно з чинним законодавством, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є обов’язковим етапом для визначення придатності до служби. Проте існують чіткі правила, коли направлення на ВЛК є законним, а коли — протизаконним.