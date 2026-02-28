Чи мобілізують до 25 років після проходження БЗВП: відповідь адвокатки

Мобілізація в Україні / © ТСН

Базова загальна військова підготовка стала заміною строковій службі в Україні. Багатьох цікавить, чи підлягають примусовій мобілізації юнаки до 25 років одразу після вишколу.

Адвокатка Поліна Дудчак на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ пояснила усі нюанси.

Що таке БЗВП та для чого її запровадили

Базова загальна військова підготовка — це обов’язковий процес підготовки громадян, які перебувають на військовому обліку. БЗВП була запроваджена як сучасна альтернатива строковій службі, від якої держава вирішила відмовитися. Паралельно з цим існує також поняття базової військової служби. Мета цих нововведень — забезпечити населення базовими військовими навичками в умовах воєнного стану.

Як пояснює адвокатка, успішне проходження БЗВП юнаками, які ще не досягли 25-річного віку (межі, з якої починається загальна мобілізація), не є підставою для їхньої примусової відправки на фронт.

«Такі особи можуть бути призвані на військову службу лише за їх згодою», — наголошує юристка.

Тобто, базовим правилом залишається добровільність. Примусова мобілізація у цій віковій категорії неможлива, навіть якщо молода людина має за плечима сертифікат про проходження загальновійськового вишколу.

За словами адвокатки, стаття 23 оновленого закону про мобілізацію чітко декларує, що військовозобов’язані, які пройшли базову підготовку або службу, не підлягають мобілізації до досягнення 25 років.

«Підводні камені» закону: коли все ж можуть мобілізувати

Попри загальне правило, українське законодавство містить певні винятки, які неопосередковано ускладнюють цей процес. Адвокатка попереджає, що існують юридичні нюанси, через які юнак може опинитися у лавах ЗСУ.

За її словами головним «підводним каменем» є зарахування військовозобов’язаного до оперативного резерву. Якщо громадянин, який пройшов БЗВП і не досягнув 25-річного віку, з тих чи інших причин був зарахований до такого резерву, його статус змінюється. У такому випадку держава залишає за собою право мобілізувати його до лав Збройних Сил України на законних підставах.

Нагадаємо, досягнення 25-річного віку в Україні означає зміну статусу громадянина з «призовника» на «військовозобов’язаного». Раніше цей перехід часто супроводжувався вимогою особистої явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проходження військово-лікарської комісії та отримання відповідних документів.

Як пояснювала адвокатка Дар’я Тарасенко, після внесення 31 липня 2025 року змін до порядку ведення військового обліку процедура була спрощена. Відповідно до оновлених норм, зміна облікової категорії має відбуватися автоматично без обов’язкової присутності громадянина.

За її словами, тепер відповідальність за своєчасне переведення особи до категорії військовозобов’язаних покладена на ТЦК та СП, які зобов’язані здійснити це протягом 30 днів від дня досягнення 25-річного віку. Таким чином, підстав вимагати окрему явку виключно для зміни статусу наразі немає.