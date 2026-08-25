Чи мобілізуватимуть жінок в Україні: у РНБО поставили крапку у цьому питанні

Жіноча мобілізація

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В Україні не проводять і не планують проводити примусову мобілізацію жінок. Українки можуть долучатися до війська виключно добровільно.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Посадовець наголосив: жодна мобілізація жінок в Україні не відбувається і не буде відбуватися.

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«Жінки йдуть у військо виключно добровільно», — акцентував Коваленко.

Також він звернув увагу на поширення заяв про нібито майбутній призов жінок та назвав цю тему одним із напрямів російських інформаційних маніпуляцій.

«Росіяни зараз паразитують на цій темі завдяки деяким нашим дивним експертам, які вирішили поговорити про те, чого нема і не буде», — додав керівник ЦПД.

Раніше колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог висловився за мобілізацію жінок до Сил оборони України. Він заявив, що жінки можуть воювати не гірше за чоловіків, і не бачить проблеми в їхній військовій службі. Він також розповів, що його донька була військовою та служила в Афганістані, а дружина — десантницею.

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У РНБО заявляють, що потреби в мобілізації жінок наразі немає. Андрій Коваленко вважає її непотрібною. Жінки можуть добровільно вступати до ЗСУ та виконувати бойові завдання. Ганна Маляр пояснила, що потребу в особовому складі визначає Генштаб, а не експерти чи соцмережі. Від 2022 року Генштаб проводив відповідні розрахунки й заявляв, що ЗСУ не потребують мобілізації жінок. Остаточне рішення щодо можливої мобілізації жінок має ухвалюватися на основі реальної потреби армії та розрахунків Генштабу. Водночас дискусію знову спровокувала заява ексміністра оборони Олексія Резнікова, який виступив за обов’язкову мобілізацію жінок за прикладом Ізраїлю.

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