Чи будуть мобілізувати жінок в Україні: у ЗСУ дали остаточну відповідь

Україна не готується до мобілізації жінок до війська і не розробляє жодних механізмів для такого призову. Інформація, що з’явилася у Мережі, не відповідає дійсності.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

«Дана інформація є безпідставною, маніпулятивною та використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів, а також дискредитації Збройних Сил України», — йдеться у повідомленні.

Військові наголошують: в українському законодавстві не відбулося жодних змін щодо регулювання процесу призову жінок. Вони можуть долучитися до ЗСУ лише за власним бажанням. Водночас на військовий облік повинні ставати лише ті українки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту.

Скандал навколо обліку жінок — заява ЗСУ

У Сухопутних військах пояснили ситуацію щодо українки, яка потрапила до військового обліку — хоч не мала відповідної освіти. Зазначається, що Командування провело службове розслідування.

«Виявлено, що хибна інформація була внесена в систему „Оберіг“ 2021-го. Також шляхом додаткового вивчення фактів формування окремих номерів записів в системі було виявлено низку аналогічних випадків», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що змінити таку інформацію у ТЦК та СП неможливо. Адже в системі «Оберіг» не має технічної можливості щодо знищення відомостей про громадян України, «які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів».

Своєю чергою, Командування Сухопутних військ звернулося до Генштабу і Міноборони з пропозиціями, які мають усунути прогалини та недоліки в системі «Оберіг».

«Це важливе питання перебуває на постійному контролі, а усі виявлені невідповідності детально аналізуються. Командування відкрите до діалогу та зацікавлене в усуненні цієї проблеми», — наголосили у Сухопутних військах.

Киянка Ірина Стрикаль, яка є мамою немовляти, повідомила, що її поставили на облік ТЦК як солдата у Вараському ТЦК та СП на Рівненщині. Жінка має освіту за спеціальністю «менеджмент». Втім, у документах їй присвоїли військове звання солдата і визначили як фельдшера.

Загалом стало відомо про кілька інцидент, коли в Україні жінок помилково поставили на військовий облік та навіть оголосили у розшук. Зокрема, воєнний кореспондент Єгор Логінов заявив, що існує щонайменше сім випадків, коли українок без жодних підстав оголошували в розшук ТЦК і СП.

Водночас у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо мобілізації жінок. Цей документ передбачає процедуру виключення жінок з військового обліку у разі взяття з порушенням чинного законодавства України. Зокрема, серед авторів законопроєкту - Дмитро Разумков і Мар’яна Безугла.