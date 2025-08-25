Чи могла Україна уникнути повномасштабної війни з РФ: історик оцінив

Історик Мараєв про "білоруський" сценарій для України / © Associated Press

Відомий український історик Владлен Мараєв оцінив, чи можна було уникнути війни з Росією.

Про це він розповів в інтерв’ю youtube-каналу фонду «Повернись живим».

«Мені часто ставлять таке питання, але історики на нього відповідають зазвичай, що історія „умовного способу“ не знає. Якщо відбулося саме так, то так мало статися і інакше бути не могло. А інші сценарії — це вже альтернативна історія, і це не до науки питання — це фантастика», — зазначає Мараєв.

На його думку, можливо, єдиний варіант уникнення цієї війни був, якби Україна спочатку йшла тим шляхом, яким пішла Білорусь.

«Такий варіант міг цілком задовольнити Російську Федерацію. Тобто перебування не просто у статусі васала Росії, а поступова інтеграція і асиміляція цієї країни в російський простір. Аж до того стану, що з твоєї території вдираються в іншу державу війська, а керівник цієї країни (Лукашенко — Ред.) в інтерв’ю потім заявляє, що він про це нічого не знав. Це ж смішно. Тому, хіба що так. Але на превелике щастя, ми — не Білорусь. У нас все-таки вся наша історія інакша, у нас тенденції в історії інші», — зазначив історик.

Мараєв зауважив, що, до прикладу, у Білорусі не було козацтва. За його словами, стан формування білоруської і української націй перебував і зараз перебуває на різних етапах.

«Це один із ключових факторів, чому наші шляхи, ну, точніше, наша історія пішла різними шляхами… І тому шлях наш історично зумовлений інакше. Не могло так піти, щоб ми пішли шляхом Білорусі. І тому ми не є Білоруссю. А Росія, російське політичне керівництво, виходить зі своїх уявлень про те, що українців, в принципі, не існує як окремої нації, а є один „єдіний“ російський народ, куди входять і українці, і білоруси», — вважає він.

