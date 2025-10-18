Чи може армія РФ вийти на Дніпро: експерт назвав ціль росіян на Дніпропетровщині

Наступ Росії. / © ТСН.ua

Реклама

Населені пункти на кордоні Дніпропетровської та Запорізької, а також Донецької областей можуть стати або частиною лінії зіткнення, або потрапити під окупацію.

Про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьман, повідомляє “Главред”.

З його слів, війська РФ не намагаються захопити щось стратегічно важливе в Дніпропетровській області. Для загарбників важливіше показати і російському населенню, і світу, мовляв, вони можуть просуватися в ще одній області на території України.

Реклама

"Адже не всі аналізують, на яку глибину зайшли війська РФ на Дніпропетровщині і що їм там вдалося зробити, а беруть до уваги лише факт того, що бойові дії ведуться в ще одній області", - наголосив Гетьман.

Експерт упевнений, що жодного стратегічного сенсу дії противника на Дніпропетровщині не мають.

"Поки немає небезпеки, що війська РФ вийдуть на місто Дніпро. Що стосується перекидання військ, то Росія постійно перекидає свої війська вздовж лінії фронту. Тому, на мій погляд, немає підстав вважати, що у зв'язку з цим там виникає якась особлива небезпека – вона не більша, ніж на інших ділянках фронту", - переконаний Гетьман.

Нагадаємо, армія Росії вперше завдала ударів КАБами по Дніпру 9 жовтня. Йдеться про крилату бомбу-ракету «Гром-Е1». Повторну атаку вони намагалися здійснити вдень 10 жовтня, але два КАБи вдалося збити у передмісті. Експерт Олег Жданов повідомив, що звичайними КАБами російська армія до Дніпра не дістає, а засобів із збільшеною дальністю у ворога небагато.