Чи може армія РФ захопити Запоріжжя: що кажуть військові

Запоріжжя. / © ТСН.ua

Армія Російської Федерації не здатна захопити Запоріжжя. Втім, загарбники продовжують свою тактику терору.

Про це повідомив начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі Ранок.LIVE.

“Захопити (Запоріжжя - Ред.)- ні”, - каже військовий.

З його слів, навіть на значно менших напрямках (зокрема, біля Степногірська і прилеглих населених пунктів) загарбники не здатні до повного захоплення територій. Причина, каже Пелих, дефіцит та низька якість особового складу, слабка підготовка і відсутність мотивації.

“Станом на кінець 2025 року росіянам вдалося захопити лише 2% території - це від 2022 року. Попри те, що тут три роки теж тривають активні бойові дії. Результат доволі незначний”, - наголосив військовий.

Дмитро Пелих каже, що рух уперед із боку Василівки більше не дає росіянам тактичної переваги через великі втрати.

Як повідомлялося, частина міста Гуляйполя Запорізької області перебуває під контролем російської армії. Росіяни мають значну перевагу в живій силі та в озброєнні, але не захопили місто. У Гуляйполі Сили оборони продовжують тримати оборону. Втім, противник намагається витіснити українських військових із займаних позицій, не зважаючи на значні втрати.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що загарбники посилили наступальні дії на півдні і рвуться до Степногірська. Тактика окупантів передбачає постійну інфільтрацію малих груп через основні під’їзні шляхи до цього населеного пункту.