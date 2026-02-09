Чи може безробітний батько не платити аліменти

В Україні батьки мають утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття / © ТСН.ua

У Сімейному кодексі України (далі — СК України) визначено правове регулювання та порядок стягнення аліментів та прописані права і обов’язки батьків і дітей. В статті 180 СК України закріплено обов’язок батьків утримувати дитину. Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Детальніше про це розповіли у Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги.

Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.

Якщо батьки не забезпечують на достатньому рівні утримання дитини або добровільно не виконують обов’язок по батьківському піклуванню за договором про сплату аліментів на дитину, то чинним законодавством передбачено примусове стягнення аліментів за рішенням суду.

Виплата аліментів

Отже, навіть якщо платник аліментів не працює і в нього не має доходів — це не звільняє його від обов’язку щомісяця сплачувати гроші на дитину.

У разі відсутності нарахувань — накопичуватиметься заборгованість. Розмір заборгованості за аліментами обчислює державний або приватний виконавець, а у разі спору — суд. Якщо аліменти визначені, як частка заробітку, тоді заборгованість підв’яжуть до середньої зарплати у регіоні, в якому працює платник аліментів.

Примітно, що сплачувати аліменти доведеться, навіть якщо платник зареєструється у центрі зайнятості. У такому разі держава нараховуватиме йому виплати по безробіттю, тож аліменти стягуватимуть саме з цієї допомоги.

Що буде за несплату аліментів

Виконавча служба може заарештувати банківські рахунки та електронні гаманці боржника. Якщо борг буде більшим за суму платежів за три місяці — під стягнення може потрапити й майно.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20% суми заборгованості зі сплати аліментів, за два роки — 30% і за три роки — 50% суми заборгованості зі сплати аліментів.

У разі наявності в діях боржника ознак адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183-1 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», державний (приватний) виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за місцемперебування органу державної виконавчої служби.

Раніше повідомлялося, що воєнний стан не знімає обов’язку сплачувати аліменти. Навіть якщо у платника офіційно немає ніяких доходів, наприклад, з ним трудові відносини тимчасово призупинені.