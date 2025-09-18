Чи може дружина військового піти у відпустку не за графіком, а коли приїхав чоловік

Відпустка для родини військового: закон на вашому боці / © УНІАН

Дружини та чоловіки військовослужбовців можуть взяти щорічну відпустку у зручний для себе час — навіть якщо роботодавець поставив її на інші дати.

Про це пише «Судово-юридична газета» з посиланням на Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Наочний приклад

Одна працівниця магазину запитала: чи може вона взяти відпустку одночасно зі своїм чоловіком-військовослужбовцем, якщо за графіком її відпустка запланована на листопад 2025 року, а чоловік з фронту приїде у жовтні.

Що каже закон

За слоами юристів, дружини (чоловіки) військовослужбовців мають низку трудових гарантій:

Стаття 10 Закону України «Про відпустки» прямо передбачає право на щорічну відпустку у зручний для них час.

Стаття 10-1 Закону України №2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» гарантує, що відпустка може надаватися одночасно із відпусткою військовослужбовця.

Таким чином роботодавець зобов’язаний надати працівниці відпустку поза графіком, якщо вона подасть відповідну заяву.

Як оформити відпустку поза графіком

написати заяву на ім’я роботодавця;

додати документ, що підтверджує статус чоловіка/дружини як військовослужбовця (довідка з військової частини, наказ про мобілізацію, копія військового квитка тощо).

У виданні зауважили, що право на відпустку у зручний час поширюється лише на щорічні відпустки (основні та додаткові). Інші види відпусток — соціальні, навчальні чи без збереження зарплати — надаються за загальними правилами.

Своєю чергою роботодавець не має права відмовити у проханні надати відпустку поза графіком, якщо подані всі необхідні документи.

Раніше ми писали, як військовому взяти відпустку 2025 року та які є особливі випадки відпочинку.