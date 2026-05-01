Чи може Іран атакувати Україну ракетами: військовий експерт оцінив реальні шанси

Іранські ракети / © Associated Press

Прямий ракетний удар Ірану по території України малоймовірний через відсутність спільних кордонів і надто складну траєкторію польоту. Попри наявність у Тегерана ракет із дальністю понад 2 тисячі кілометрів їх запуск потребував би порушення повітряного простору інших держав, що є актом агресії проти них.

Про це йдеться у статті «Масовані ракетні удари по Україні до 9 травня та після: експерт назвав сценарій», опублікованій на TSN.ua.

Що відомо про ШІ-відео з «обстрілом» Києва та Дніпра

Приводом для обговорення став відеоролик, який напередодні поширився соцмережами. На кадрах, імовірно, створених іранськими військовими за допомогою штучного інтелекту, показано монітори з нібито реальними пусками ракет по Києву та Дніпру. Колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов наголошує: це відео є типовою інформаційно-психологічною операцією (ІПСО).

Технічні та політичні перешкоди для атаки

Експерт пояснює, що навіть за наявності відповідного озброєння шлях ракети з Ірану до України має пролягати або через акваторію Каспійського моря і територію РФ, або через країни Південного Кавказу чи Туреччину.

«Надто складна траєкторія. Або через країни Південного Кавказу, або через Туреччину. Будь-яка країна, яка дасть повітряний простір — це акт агресії. Тобто повідомлення про запуск ракет по Україні з Ірану — це трохи ІПСО. Можливо, ця історія спрямована на створення відповідної єдності серед іранців проти України», — зауважив Селезньов.

На його думку, подібні ролики можуть створювати також для залякування українців або для внутрішньої іранської пропаганди.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, масований ракетний удар по Україні може відбутися незабаром. Як відомо, минулого разу Росія масовано атакувала одразу кілька міст великою кількістю ракет і дронів 16 квітня. Після того атаки також були, але більше концентровані по окремих містах.

Раніше в Генштабі повідомили про ураження кількох російських винищувачів Су-57 та Су-34. Літаки окупаційної армії було уражено на аеродромі «Шагол» у Челябінській області. Він розташований на відстані близько 1700 км від державного кордону України.

Згодом з’явилося ексклюзивне відео цієї операції. Варто зауважити, що ураження літаків таких типів має критичне значення для обороноздатності Росії. Су-34 є основною платформою ворога для скидання керованих авіабомб (КАБ) і ракет, а його вартість оцінюється у $35–50 мільйонів.

