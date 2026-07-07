Чи може Китай примусити РФ завершити війну в Україні: експерт здивував відповіддю

Прапор Китаю

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Китай не змінив свою позицію щодо війни Росії в Україні. Пекін заробляє на збройному повстанні Путіна, і не існує «мирного плану» від КНР.

Про це розповів керівник Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар в інтерв’ю ТСН.ua.

«Його періодичні заяви про те, щоб сторони сіли за стіл переговорів, мають ритуальний характер. Але сісти за стіл переговорів — для чого? Для врегулювання „української кризи“ — так, як це передбачено в їхньому позиційному документі від 24 лютого 2023 року», — вважає він.

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Гончар впевнений, що Китай зайняв чітку позицію у війні і він на стороні Росії, бо це «приносить користь».

«Ба, більше, коли говорять про якийсь „мирний план“ від Китаю, то такого в природі не існує. Ніхто ж не сказав зараз з Пекіна, що ми пропонуємо якийсь оновлений підхід з огляду на ситуацію, що склалася. Нічого цього немає. Понад те, Китай і Росія почали більш тісно співпрацювати в суто військовій сфері. Китай на боці Росії. І навряд чи він буде на чиємусь іншому боці», — пояснив він.

За його словами, Китай буде і надалі користуватися вигодою для себе у всіх сферах.

«І дешева нафта, і різні інші ресурси. Плюс китайська продукція зайшла на російський ринок, витіснивши російських виробників. Достатньо поглянути на російський автопром», — підсумував Гончар.

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Китай у війні РФ проти України — що відомо

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії закликає Китай використати свої зв’язки із Росією та сприяти врегулюванню війни в Україні шляхом переговорів. Норвезький урядовець провів переговори із китайським колегою, під час яких переважно розмовляли про Україну.

Перед цим Китай несподівано змінив риторику. Заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей під час засідання Радбезу закликав Росію сісти за стіл переговорів. За його словами, дипломатичне вирішення війни має розпочатися невідкладно.

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