Чи може працівник ТЦК застосувати зброю під час мобілізації: нардеп відповів

Чи мають право працівники ТЦК стріляти / © ТСН

Військовим ТЦК ніхто не забороняє використовувати зброю, якщо є загроза для їхнього життя.

Про це заявив член оборонного комітету ВР, нардеп Олександр Федієнко в ефірі LVIV MEDIA.

Він наголосив, що представники ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів повинні дбати і про власну безпеку.

«Я не казав слово про зброю. Хоча дивіться, ніхто їм це не забороняє, відверто кажучи. Статут діє. З ними є поліція. Поліція також зі зброєю. У нас коли проводяться плани профілактики щодо військовослужбовців, які самовільно залишили частину зі зброєю — вони ж якось відпрацьовують цю історію з урахуванням норм безпеки. Тому треба більш професійно ставитись до питань власної безпеки в тому числі», — сказав нардеп.

Нагадаємо, що 2 квітня чоловік завдав ножового поранення в шию військовослужбовцю ТЦК та втік з місця події. Попри зусилля медиків, від зазнаних травм потерпілий помер у лікарні.

Затриманим виявився львів’янин 1991 року народження.

Як виявилося, він є працівником Львівської митниці. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років, або довічне за ґратами. Згодом з’явилася інформація, що митник зарізав працівника ТЦК, щоб завадити мобілізації брата.