Чи може працівник ТЦК застосувати зброю під час мобілізації: нардеп відповів

Представники ТЦК мають право використовувати зброю для самозахисту, якщо виникає загроза їхньому життю, каже нардеп.

Дмитро Гулійчук
Чи мають право працівники ТЦК стріляти

Військовим ТЦК ніхто не забороняє використовувати зброю, якщо є загроза для їхнього життя.

Про це заявив член оборонного комітету ВР, нардеп Олександр Федієнко в ефірі LVIV MEDIA.

Він наголосив, що представники ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів повинні дбати і про власну безпеку.

«Я не казав слово про зброю. Хоча дивіться, ніхто їм це не забороняє, відверто кажучи. Статут діє. З ними є поліція. Поліція також зі зброєю. У нас коли проводяться плани профілактики щодо військовослужбовців, які самовільно залишили частину зі зброєю — вони ж якось відпрацьовують цю історію з урахуванням норм безпеки. Тому треба більш професійно ставитись до питань власної безпеки в тому числі», — сказав нардеп.

Нагадаємо, що 2 квітня чоловік завдав ножового поранення в шию військовослужбовцю ТЦК та втік з місця події. Попри зусилля медиків, від зазнаних травм потерпілий помер у лікарні.

Затриманим виявився львів’янин 1991 року народження.

Як виявилося, він є працівником Львівської митниці. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років, або довічне за ґратами. Згодом з’явилася інформація, що митник зарізав працівника ТЦК, щоб завадити мобілізації брата.

