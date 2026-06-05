Чи може прийти нова повістка після сплати штрафу

За неотриману повістку на громадянина накладається штраф

Реклама

Сплата штрафу через застосунок «Резерв+» закриває конкретне порушення та знімає червону стрічку, але не звільняє від обов’язку з’являтися за новими повістками.

Всі нюанси пояснили у Харківському обласному ТЦК та СП.

Якщо людині вручили повістку належним чином — особисто чи поштою — вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336, 337 Кримінального кодексу України.

Реклама

За які порушення можна сплатити штраф в Резерв+

Зараз у застосунку можна сплатити штраф, якщо ви:

не прибули за повісткою до ТЦК та СП

не стали на військовий облік за новою адресою

не стали на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань

не стали на військовий облік за місцем перебування як ВПО

не перебували на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання

не надали майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації

не пройшли або відмовились від проходження ВЛК

Один сплачений штраф закриває лише те порушення, за яке він був нарахований.

Як працює алгоритм сплати штрафу

Завантажте застосунок «Резерв+» у App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для Android)

Авторизуйтесь у застосунку, перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення

Протягом трьох днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів

Якщо не сплатити вчасно — доведеться платити 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн

Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає. Весь процес зазвичай триває близько 4 днів. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у «Резерв+»

Мобілізація в Україні — останні новини

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт №15236, який має на меті кардинально змінити підхід до процесу мобілізації. Документ під назвою «Проєкт Закону про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації» обіцяє повну цифровізацію та мінімізацію фізичних контактів між громадянами та представниками ТЦК.

В Україні бронювання від мобілізації може стати платним або з обов’язковою службою в резерві.

Реклама

Відповідний законопроєкт «Про справедливе бронювання та участь у обороні» № 15237 пропонує змінити саму логіку відстрочки.

Зокрема, йдеться про перехід від моделі, коли заброньований — фактично звільнений від обов’язку, до підходу, за яким заброньований бере участь в обороні держави в іншій формі, поєднуючи потреби економіки та обороноздатності країни.

Новини партнерів