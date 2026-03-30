Чи може Путін масовано атакувати на Великдень: військовий експерт дав прогноз

Україна готова до оголошення перемир’я на період цьогорічних великодніх свят. Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський. Водночас військовий аналітик застерігає, що Росія може використати режим тиші для маніпуляцій та підготовки нових атак.

Про це на «24 Каналі» повідомив військовий експерт Павло Нарожний.

Загроза маніпуляцій та накопичення сил

На думку експерта, країна-агресорка навряд чи дотримуватиметься домовленостей. Нарожний припускає, що росіяни можуть підірвати якийсь об’єкт на Донеччині, наприклад сарай, і видати це за удар українською ракетою «Фламінго», щоб звинуватити Київ у порушенні режиму тиші.

«Зараз ми перебуваємо в умовах великої війни. Проти нас є підступний ворог, у якого немає ніяких моральних принципів чи етики», — підкреслив військовий експерт.

Ризики для цивільного населення

Аналітик зауважив, що свята є періодом підвищеної небезпеки через велике скупчення людей. Крім того, під час режиму тиші росіяни можуть безпечно накопичити більшу кількість дронів-камікадзе «Шахед» для майбутніх ударів.

З огляду на це, українцям рекомендують бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть у святкові дні.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких форматів закінчення війни. Проте у РФ роблять тільки заяви.

Також він заявляв, що тристороння зустріч наразі відкладається через зміщення фокуса уваги Сполучених Штатів на події в Ірані. Крім того, сторони поки не дійшли згоди щодо місця проведення переговорів.

Окрім цього, Путін продожує терор України. Російський ударний безпілотник «Шахед» влучив у пологовий будинок в Одесі під час нічної атаки 28 березня.