Чи може РФ атакувати з Придністров'я: у ДПСУ відповіли

Загроза з боку Придністров’я

Наразі жодних активних переміщень чи нарощування сил ворога з боку невизнаного Придністров’я не фіксується.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає «Суспільне».

Він пояснив, що ризики з Придністров’я пов’язані насамперед із впливом Росії на цю територію. Саме тому Україна від початку повномасштабного вторгнення посилила цю ділянку кордону.

«Ця ділянка кордону в інженерному відношенні укріплюється нами для того, щоб більш повноцінно ми могли контролювати її і забезпечити безпеку для нашої країни. Безпосередньо поряд нашого кордону, з того боку, якихось активних рухів або ж нарощення чи переміщення ми, на щастя, не фіксуємо», — сказав Демченко.

Він уточнив, незначні переміщення окремих груп людей спостерігали лише на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Надалі — у 2023, 2024 роках і впродовж поточного року — спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп або іншої активності з цього напрямку не було.

«Росія розуміє, що з цього напрямку не може досягти для себе необхідної активності, яка б дала результат», — підсумував речник ДПСУ.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 14 грудня, Одеса і Одеська область пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод.