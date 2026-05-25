Чи може Росія налагодити масове виробництво "Орешніка": відповідь експерта

Виготовлення балістичних ракет середньої дальності «Орешнік» справді є надзвичайно дорогим.

© ТСН

Російська армія втретє за час повномасштабної війни атакувала Україну балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік», яка має шість бойових частин та може нести ядерний заряд.

Про це повідомив президент Всеукраїнської авіаційної організації «Асоціація приватних пілотів та власників літаків» Геннадій Хазан, пише «КИЇВ 24».

«Використання такої ракети виглядає як спроба електронним мікроскопом вибити вікно в сусідній будівлі. Якщо РФ поставить виробництво „Орешніка“ на потік, це лише швидше виснажуватиме її економіку», — зазначив він.

Нагадаємо, ракета «Орешнік» влучила в Білій Церкві Київської області, за попередніми даними, в гаражний кооператив. Аналітики Defence Express наголосили, що між першим та другим ударом росіян «Орешніком» минув рік і півтора місяця (листопад 2024 — січень 2026), водночас між другим та третім ударом — лише 4,5 місяця (січень — травень 2026).

У Defence Express вказали, що ці цифри можуть свідчити про те, що Росія збільшила виробництво ракет «Орешнік». Однак офіційних даних щодо цього поки немає.

У листопаді 2024 року Росія завдала удару по Дніпру ракетою «Орешнік». Пізно ввечері, 8 січня 2026 року, окупанти атакували цією ракетою Львів. Вона рухалася зі швидкістю 13 тисяч км/год.

