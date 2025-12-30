Зеленський прокоментував можливе розміщення військ США: подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість розміщення військ США на лінії розмежування. За його словами, Україна зацікавлена у такому кроці, оскільки це стало б потужним елементом гарантій безпеки.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Володимир Зеленський підкреслив, що це питання є предметом переговорів, як з президентом США Дональдом Трампом, так і з представниками «коаліції охочих». Водночас він зауважив, що остаточне слово — за Вашингтоном.

«Це може підтвердити лише президент Сполучених Штатів Америки. Це війська США, і тому саме Америка ухвалює такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо. Ми б хотіли цього. Це була б сильна позиція в гарантіях безпеки», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про суттєві зрушення у переговорах щодо завершення війни в Україні. За його словами, Сполучені Штати вперше офіційно задекларували готовність брати участь у забезпеченні безпеки України після досягнення миру, що передбачає навіть присутність американського контингенту на лініях розмежування.