Чи може ситуація на ЗАЕС обернутися другим Чорнобилем: екстрасенс дав прогноз

Яка ситуація на ЗАЕС / © ТСН

Екстрасенс Роман Завидовський дав прогноз, чи може ситуація на Запорізькій атомній електростанції обернутися катастрофою — другим Чорнобилем.

У ефірі свого YouTube-каналу провидець зробив розклад на картах Таро та циганській колоді. Він заспокоїв:

«Що стосується ЗАЕС і можливого підриву, чи ситуації, яка там катастрофічна, вийде з-під контролю, то я спішу заспокоїти. Я не бачу якоїсь катастрофи на ЗАЕС, принаймні осінню 2025. Далі прийде зима, будемо дивитися. На осінній період мені показало, що немає великих загроз. Провокації якісь, дрібні заворушки — може бути, але так, щоб сталася якась масштабна катастрофа рівня Чорнобиля, то ні».

Екстрасенс каже, що йому випали погані карти Таро — сімка та шістка мечей — що є поганим знаком. Однак, за його словами, ситуацію ще можна виправити:

«Далі карта справедливості. Восьмий аркан, пряма позиція. Ситуацію ще можна виправити. Тобто ця карта говорить про те, що якщо зараз конкретно за цю ситуацію серйозно взятися і вирішувати її, то її вирішити можна. І лицар пентаклів — карта сильного чоловіка. Карта сили, карта чоловічої енергетики. Ситуація в критичному стані, але поки що ще її не пізно виправити».

Трохи краща ситуація на циганській колоді карт:

«Карта свята. Карта посильного — новини, інформація. Треба слідкувати за всіма новинами. Карта любові. Ситуація тяжка, але не прямо там смерть і катастрофа. Циганські карти практично всі позитивні. На Таро трошки ситуація тяжча. Але карта справедливості у прямій позиції і говорить про те, що ситуацію ще вирішити можна».

Завидовський додав, що ситуація напружена, але не катастрофічна:

«Не повторення 86-го року. Так що можемо трішки видихнути. Я думаю, що прям такого, як було в Чорнобилі, не буде. Але ситуація трохи небезпечна в будь-якому випадку. І чим швидше вона вирішиться, тим буде краще».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.