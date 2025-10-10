Чи може Україна спричинити блекаут у Москві: експерт пояснив

Блекаут / © ТСН.ua

Україна може зробити блекаут у Москві. Але це не вартує витрачених ресурсів.

Про це заявив офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в етері телеканалу «КИЇВ24».

«Очевидно, що заяви президента були спрямовані з метою психологічного тиску на населення. Це треба роботи», — стверджує він.

На думку фахівця, російська ППО наврядчи впорається з нальотом 700 дронів. Але, попри реальні можливості для спричинення блекауту у Москві, вважає Ткачук, така операція коштуватиме нам надто багато ресурсів.

Як стверджує Ткачук, слід зосередитися на ударах по військовій логістиці та об’єктах на території Росії.

Раніше експерт сказав, що потенційний блекаут у Москві не змінить перебіг війни. Щобільше, розмови про відключення світла в російській столиці в осінньо-зимовий період передчасні та безглузді. Йдеться про спроби залякати агресора словом, а не в реальності.

«Спочатку потрібно діяти, а вже потім інформувати, а не навпаки. Краще менше говорити й більше робити», — зауважив експерт з міжнародних енергетичних питань та безпеки Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

Він також запевняє: якщо блекаут у Москві і станеться, це не змусить росіян змінити ставлення до війни.