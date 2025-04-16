Чи може Україна відновити ядерну зброю: ексміністр ядерної безпеки пояснив

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Ядерна зброя могла б стати однією з найдієвіших гарантій безпеки для України. Однак її виробництво є складним процесом. Ще одним важливим фактором є реакція міжнародної спільноти.

То чи може Україна відновити свій ядерний арсенал, розповів перший очільник делегації щодо ядерного роззброєння, колишній нардеп і міністр, автор дослідження «Історія ядерного роззброєння України» Юрій Костенко «24 каналу».

На думку Костенка, найпростіший, найдієвіший та найбезпечніший для України спосіб отримати ядерну зброю — якби США погодилися, наприклад, з Бельгії, яка далеко від Росії, перемістити ядерне озброєння на територію нашої країни.

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Однак адміністрації і Байдена, і Трампа виключають такий варіант. Поки в Україні триває війна, вони не хочуть загострювати відносини з Росією.

Чи може Україна сама створити ядерну зброю

Костенко вважає, що Україна має можливості розробити власну ядерну програму. За його словами, в Чорнобилі є реактори для напрацювання плутонію — одного з елементів ядерної зброї. Відпрацьоване ядерно паливо з ЧАЕС також зберігається на території України.

«Це потрібно для початкової фази виробництва ядерної зброї, але у нас немає центрифуг та хімічних комплексів для вилучення плутонію з відпрацьованого ядерного палива. А це дуже коштовні технології, які не придбаєш так просто на світових ринках», — пояснив колишній народний депутат.

На його думку, основна проблема — гроші, які США не дадуть Україні на виробництво, тому що хочуть разом з Росією бути монополістом на цьому ринку.

Крім того, екснардеп зауважує, що в умовах війни, коли Україна регулярно зазнає атак від ворожих дронів і ракет, розміщення відповідного виробництва навіть під землею є небезпечним. Також вибуховий пристрій треба десь випробувати, а в Україні немає полігонів.

Найголовніша проблема

Костенко не виключає, що якщо Росія отримає підтвердження, що Україна хоче повернутися до ядерного статусу, то Путін скерує всю свою армаду, зокрема ядерну, на нашу країну.

«Це буде страшна річ, ми просто не витримаємо», — вважає колишній політик.

Тому Костенко вважає, що станом на сьогодні в Україні нереально створити власну ядерну зброю.

Ще один варіант

Екснардеп вважає, що Україна може стати частиною європейської ядерної програми.

«Коли Євросоюз говорить про ядерну парасольку, яка йому потрібна, то багато країн готові забезпечити фінансування цього проєкту. Якщо він буде розроблятися, то місце України в ньому може бути визначальним, з огляду на наявність у нас певних компонентів та найкращих в світі технологій виробництва. Україна може взяти участь в такій ядерній програмі в сукупності з іншими країнами. Вона може бути у пулі ядерних країн, що входять до загальноєвропейської системи безпеки, яка зараз активно обговорюється та формується», — пропонує Юрій Костенко.

Раніше видання NYT повідомляло, що Росія була готова застосувати ядерну зброю восени 2022 року.