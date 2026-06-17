Чи може Україна влаштувати блекаут у Москві взимку: експерт оцінив перспективу

Москва / © Associated Press

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Вже цієї осені та зими Україна може завдавати ефективних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, що може завершитися для росіян блекаутом. Зокрема, наслідки чекатимуть мешканців Москви та області.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко в ефірі телеканалу «Еспресо».

Експерт прокоментував слова президента Володимира Зеленського про складну зиму для РФ.

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Коваленко стверджує, що російська енергосистема вразлива, зокрема через обмежені можливості забезпечення резервного живлення. На відміну від України, де активно використовують генератори, Росія не має достатнього рівня такої підтримки. Щобільше, навіть допомога Китаю не здатна повністю вирішити проблему.

Коваленко також звернув увагу на слабкість російської протиповітряної оборони, яка, за його словами, неефективно протидіє малогабаритним цілям на низьких висотах.

Він додав, що Україна нарощує можливості застосування ударних засобів. Йдеться не лише про дрони, кількість яких, за оцінками навіть російських джерел, уже перевищує показники РФ, а й про крилаті та балістичні ракети.

Експерт наголосив, що ураження енергетичних вузлів у районі Москви може мати критичні наслідки для функціонування регіону. Якщо такі об’єкти втратять працездатність хоча б наполовину, це здатне спричинити серйозну кризу.

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«Тому я не здивуюсь, якщо Путін на 9 травня намагався якось натякати на дозвіл проведення параду на Красній площі, то тепер буде натякати, щоб йому не вимкнули світло під час його привітання росіян з Новим роком. Цілком реально, що ми можемо вимкнути від електропостачання Москву і Московську область уже цієї зими — на межі 2026–2027 років», — зазначив Коваленко.

Раніше Зеленський заявив, що Путін має погодитися на переговори до найближчої зими, інакше Росію можуть чекати серйозні наслідки. За його словами, зустріч можна провести в третій країні — зокрема розглядаються Швейцарія, Туреччина, США або держави Близького Сходу. Зеленський наголосив, що Україна вже пережила складну зиму і не хоче повторення такого сценарію. Водночас він попередив, що для Росії наступний період також може бути важким.

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