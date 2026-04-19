Чи може вчитель з відстрочкою виїхати за кордон у відпустку

Учителі, навіть маючи відстрочку, не можуть виїхати за межі України / © Freepik

Реклама

Освітяни, які виконують педагогічні або науково-педагогічні функції у навчальних закладах, мають законне право на відстрочку від мобілізації терміном на один рік, зокрема й на період літніх канікул.

Працівники освітньої галузі — науковці та педагоги — мають право на оформлення відстрочки від мобілізації за умови дотримання ключової умови щодо розміру педагогічного навантаження (воно має бути не менше за 0,75 стандартної ставки).

Крім того, керівництво освітнього закладу має підтвердити, що цей працівник є критично необхідним для стабільного функціонування установи та безперервного проведення навчального процесу.

Реклама

Якщо вчитель має відстрочку саме як педагогічний працівник закладу середньої освіти, тоді він не може виїжджати за кордон у відпустку.

Якщо питання стосується наукових й науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, а також педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, тоді (згідно з п. 2 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію») виїжджати за кордон не дозволяється.

