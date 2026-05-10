Чи може військовий після СЗЧ повернутися в частину, в яку хоче: алгоритм дій

Проблема СЗЧ в армії

Військовослужбовці, які планують повернутися до війська після самовільного залишення частини (СЗЧ), дійсно мають можливість потрапити до того підрозділу, до якого хочуть.

Як це зробити, розповідає Чернівецький обласний ТЦК та СП.

Згідно з алгоритмом переміщення (призначення) військовослужбовців ЗСУ, рекомендаційні листи від бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, як і раніше приймаються і враховуються.

Водночас, командири батальйонів резерву, куди відправляють військових після СЗЧ, під час переведення можуть не врахувати рекомендаційні листи від військових частин забезпечення та направити таких військових до військових частин пріоритетного комплектування.

«Загальна система комплектування ЗСУ побудована таким чином, що в першу чергу доукомплектовуються військові частини бойового складу», — зазначили у відомстві.

Зауважимо, що наразі до пріоритетного комплектування належать переважно штурмові війська і піхота.

