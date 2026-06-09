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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
78
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2 хв

Чи може закінчитися війна у листопаді 2026 року: у Генштабі зробили заяву

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов відреагував на чутки про завершення війни в листопаді 2026 року та пояснив, що наближає справедливий мир для України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
ЗСУ

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Наближення миру залежить від бойової роботи українських військових на фронті, а не від прогнозів політиків.

Таку думку керівник Генштабу ЗСУ Анатолій Гнатов висловив, коментуючи чутки про те, що війна може закінчитися у листопаді 2026 року у коментарі виданню LIGA.net.

Чи закінчиться війна в листопаді 2026 — заява Гнатова

«Я не політик. Я військовий. Ми робимо все для цього на полі бою. Є процеси, які відбуваються у вищих ешелонах влади. Зрозуміло, що коли настане момент, ми про це дізнаємося», — зазначив Гнатов.

Водночас він визнав, що на завершення війни вказують насамперед «рішучі дії» українських військових на фронті.

«Усе, що ми робимо, свідчить про те, що рано чи пізно це завершиться. Я переконаний у цьому. Вірю, що Україна рано чи пізно матиме справедливий мир», — додав воєначальник.

За інформацією видання, у політичних колах України знову активізувалися обговорення можливих термінів закінчення війни. Поштовхом для цього стала закрита зустріч президента Володимира Зеленського з керівниками парламентських фракцій. Після цього заходу в кулуарах Верховної Ради дедалі частіше почали називати листопад 2026 року як ймовірну точку перелому.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Офісі президента заявили про намір припинити бойові дії до зими. Кирило Буданов зазначив, що підґрунтя для завершення війни вже існує, але не виключив відмови Росії.

Також як заявила наприкінці травня нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, президент Володимир Зеленський повідомив «Слузі народу», гаряча фаза війни може завершитися до листопада, оскільки зараз Україна має перевагу на фронті.

Проте на думку Віталія Портникова, війна в Україні може завершитись до зими лише за умови вичерпання російських ресурсів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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