Чи може закінчитися війна у листопаді 2026 року: у Генштабі зробили заяву

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Наближення миру залежить від бойової роботи українських військових на фронті, а не від прогнозів політиків.

Таку думку керівник Генштабу ЗСУ Анатолій Гнатов висловив, коментуючи чутки про те, що війна може закінчитися у листопаді 2026 року у коментарі виданню LIGA.net.

Чи закінчиться війна в листопаді 2026 — заява Гнатова

«Я не політик. Я військовий. Ми робимо все для цього на полі бою. Є процеси, які відбуваються у вищих ешелонах влади. Зрозуміло, що коли настане момент, ми про це дізнаємося», — зазначив Гнатов.

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Водночас він визнав, що на завершення війни вказують насамперед «рішучі дії» українських військових на фронті.

«Усе, що ми робимо, свідчить про те, що рано чи пізно це завершиться. Я переконаний у цьому. Вірю, що Україна рано чи пізно матиме справедливий мир», — додав воєначальник.

За інформацією видання, у політичних колах України знову активізувалися обговорення можливих термінів закінчення війни. Поштовхом для цього стала закрита зустріч президента Володимира Зеленського з керівниками парламентських фракцій. Після цього заходу в кулуарах Верховної Ради дедалі частіше почали називати листопад 2026 року як ймовірну точку перелому.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Офісі президента заявили про намір припинити бойові дії до зими. Кирило Буданов зазначив, що підґрунтя для завершення війни вже існує, але не виключив відмови Росії.

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Також як заявила наприкінці травня нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, президент Володимир Зеленський повідомив «Слузі народу», гаряча фаза війни може завершитися до листопада, оскільки зараз Україна має перевагу на фронті.

Проте на думку Віталія Портникова, війна в Україні може завершитись до зими лише за умови вичерпання російських ресурсів.

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