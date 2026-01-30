Чи може заряджання електрокара залишити будинок без світла: експерт пояснив

Під час морозів варто відмовитися від електромобілів / © pexels.com

Багато українців побоюються, що заряджання електромобіля від домашньої мережі може призвести до перевантаження або навіть знеструмлення будинку. Проте рівень споживання такої автівки цілком співмірний зі звичайною побутовою технікою.

Про це розповів засновник платформи ECOFACTOR Сергій Вельчев в етері КИЇВ24.

Домашня зарядка vs побутова техніка

За словами експерта, навантаження від електромобіля не є критичним для сучасної проводки, якщо порівнювати його з іншими приладами, якими ми користуємося щодня.

Домашня мережа: споживання електрокара становить від 2,2 кВт до 7 кВт .

Порівняння: звичайний електричний чайник споживає ті ж 2,2 кВт.

«Машина заряджається з тією ж потужністю, як умовний EcoFlow у когось вдома, або увімкнений бойлер чи чайник», — зазначив Вельчев.

Публічні станції та виклики енергосистеми

Ситуація суттєво змінюється, коли йдеться про публічну інфраструктуру. Зарядні станції постійного струму (швидкі зарядки) споживають значно більше — від 30 до 160 кВт. Це створює відчутне навантаження на загальну енергомережу міста.

Порада на період морозів

Через екстремальні погодні умови та зростання дефіциту в енергосистемі, експерт закликав власників електрокарів до свідомого споживання.

Вельчев радить за можливості утриматися від використання електромобілів у період сильних морозів.

«Це було б зваженим рішенням, щоб не навантажувати додатково мережу», — вважає засновник ECOFACTOR.

Тимчасова відмова від поїздок на електрокарах допоможе збалансувати енергосистему та уникнути аварійних відключень у житлових секторах.

Раніше ми писали про те, як у Києві чоловік заряджав свій електромобіль просто від розетки з квартири. Через це мешканці будинку на Русанівській набережній влаштували неабиякий скандал, бо перед цим дев’ять днів сиділи без світла, і злякалися, що воно знову зникне.