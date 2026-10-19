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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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«Чи можете сказати "ні" президенту?»: Корецький розповів про спілкування з Зеленським

Прем’єр Сергій Корецький заявив, що під час війни критерій виживання нації є єдиним, тому влада має оперативно ухвалювати будь-які необхідні рішення попри дискусії.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Сергій Корецький

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький / © ТСН

Під час повномасштабної війни єдиним критерієм для оцінки дій є виживання країни та нації, тому будь-які рішення — популярні чи непопулярні — мають ухвалюватися без зволікань.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв’ю виданню BBC.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можливо сказати «ні» главі держави, очільник уряду зазначив, що між ними триває робочий діалог, і Володимир Зеленський прагне чути альтернативні думки.

«Ми розмовляємо, є діалог. Президент також хоче чути альтернативну думку. І в кінцевому випадку, якщо після всіх обговорень президентом ухвалене рішення, що ми робимо ось так, то ми йдемо і робимо», — наголосив Сергій Корецький.

Прем’єр-міністр підкреслив, що нинішні реалії вимагають максимальної концентрації та швидкого виконання завдань задля порятунку держави.

«Ще раз кажу: зараз не місце, не час для безкінечних обговорень, дискусій і так далі. У нас війна і критерій єдиний: ми або виживемо як нація, як країна, або ні», — додав глава уряду.

Саме тому, за словами Корецького, якщо будь-яке рішення — просте чи складне — веде до цього швидкого результату, його потрібно невідкладно ухвалювати та виконувати.

Нагадаємо, 16 липня 2026 року Сергій Корецький став новим прем’єр-міністром України, після відставки Юлії Свириденко.

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