Чи можлива демобілізація найближчим часом: у Раді пояснили нюанси

Мобілізація та демобілізація / © ТСН.ua

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Найближчим часом розраховувати не демобілізацію не варто. Російська Федерація (РФ) продовжує збільшувати свій мобілізаційний ресурс.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського у Media Center Ukraine.

Як зазначив Веніславський, Росія сьогодні збільшує чисельність Збройних сил та залучає нових військових шляхом призову чи інших мотиваційних заходів. Також додав, що кількість російський військових на тимчасово окупованих територіях України збільшується фактично на 15-20% у порівнянні з минулим роком.

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«Говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб, я думаю, не потрібно бути надмірно оптимістичним у цьому напрямку. Я думаю, що найближчим часом цього навряд чи варто очікувати», — додав він.

Нагадаємо, раніше Веніславський зазначав, що припинення правового режиму воєнного стану в Україні не означає автоматичної демобілізації військовослужбовців із лав ЗСУ.

Зазначимо, 16 квітня Верховна Рада України проголосувала за чергове подовження воєнного стану у країні ще на 90 днів — до 6 серпня 2025 року.