Чи можлива повна евакуація Києва: прогноз і поради енергетичного експерта

Експерт радить не чекати на організовану евакуацію столиці

Розмови про можливу евакуацію жителів великих міст у разі повного блекауту періодично зринають в інфопросторі. Проте експерт з питань енергетики Юрій Корольчук закликав дивитися на речі реалістично: повторити сценарії минулого, як це було після аварії на Чорнобильській АЕС, коли держава організовано вивозила населення, зараз не вдасться.

Про це він розповів в ефірі «КИЇВ24»

«Сценарій Прип’яті» не спрацює

Часто як приклад наводять евакуацію у Прип’яті після аварії на ЧАЕС. Корольчук вважає такі паралелі помилковими.

По-перше, масштаби непорівнянні: Прип’ять була маленьким містом, тоді як Київ — це мільйонник.

По-друге, навіть тоді процес не був миттєвим.

«Там [у Прип’яті — ред.] був процес розтягнутий фактично на декілька тижнів. Тобто два тижні йшов процес виїзду. Тут так само: вже два тижні пройде — і, може, весна скоро настане», — зазначив експерт.

Крім того, за радянських часів існувала жорстка вертикаль виконання рішень, якої зараз немає.

«Більші організаційні можливості були і технічні. І більше того… командні. Тобто всі виконували рішення. Тут дуже важко уявити собі, що так всі будуть виконувати рішення на „один-два-три“», — пояснив Корольчук.

«Кожен сам за себе»

За словами експерта, очікувати, що міста на кшталт Львова, Одеси чи Харкова зможуть організовано прийняти та розселити потоки людей, — нереалістично в умовах війни та низької організаційної спроможності.

Найімовірніший сценарій у разі критичної ситуації — це повторення досвіду початку повномасштабного вторгнення.

«Це буде рішення кожної людини, групи людей, хто буде об’єднуватись. Так, як це було 24 лютого 22-го року», — наголосив Корольчук.

Що робитиме влада

Замість ілюзорної евакуації, єдиним дієвим шляхом залишається відновлення інфраструктури.

«Нам не залишається іншого варіанту, як ремонтувати і відновлювати. Ситуація має бути під контролем органів влади та ремонтних систем», — підсумував експерт.

Тож киянам радять мати власний план «Б» і не покладатися на централізовані автобуси, яких може просто не бути.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що Росія прагне зробити Київ непридатним для життя. На тлі підготовки до мирних переговорів Кремль використовує мороз як інструмент політичного тиску.