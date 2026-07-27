Чи можливе повітряне перемир'я перед зимою: експерт назвав головні виклики

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Повітряне перемир’я могло б допомогти захистити українську енергетичну інфраструктуру напередодні опалювального сезону. Проте наразі шансів на його досягнення майже немає.

Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, публічні заяви президента РФ Володимира Путіна свідчать про те, що Кремль не відмовляється від своїх воєнних цілей і продовжує робити ставку на продовження війни.

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«З огляду на те, що Путін говорив на дні ВМФ, я не вірю в можливості якогось перемир’я. Він говорить про ресурси на „СВО“, „перемогу“ і так далі», — зазначив Магда.

Експерт також звернув увагу на позицію президента США Дональда Трампа. На його думку, за півтора року свого президентства Трамп не продемонстрував готовності системно посилювати тиск на Росію, тому наразі немає підстав вважати, що його підхід найближчим часом кардинально зміниться.

«Політичної волі для реального тиску на Путіна у президента США поки немає», — наголосив директор Інституту світової політики.

На думку Магди, саме відсутність рішучого міжнародного тиску та небажання Кремля змінювати свою політику роблять перспективи повітряного перемир’я перед зимою вкрай малоймовірними.

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Раніше Reuters повідомило, що США та Україна обговорюють пропозицію щодо повітряного перемир’я, яку планують представити Росії у рамках нових зусиль щодо відродження мирних переговорів.

У Кремлі заявили, що поки не готові коментувати цю інформацію, назвавши її «газетними повідомленнями». Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що реакція Москви залежатиме від того, наскільки можливі пропозиції відповідатимуть інтересам РФ. Водночас Росія заявляє про готовність продовжувати діалог із представниками США.

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