Чи можливе скасування мобілізації одразу після перемир'я: Жорін відповів

Мобілізація / © ТСН

Реклама

Очікувати скасування мобілізації одразу після перемирʼя, якого поки теж не видно, не варто. Україна не має допустити послаблення війська.

Про це написав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

«Принаймні на перших етапах не думаю, що це можливо», — сказав він.

Реклама

За словами Жоріна, армія — основний гарант безпеки України у будь-якому випадку, які б гарантії нам не наобіцяли партнери. Військовий наголошує: послаблення війська ми не повинні допустити на жодному етапі.

«Якась частина людей, звісно, лишиться в армії під час перемирʼя — сподіваюсь, та, що зможе вичавити совок звідти. Частина демобілізується за першої можливості. Відповідно, армія потребуватиме поповнення, яке навряд можливе без мобілізації. В перспективі армії потрібна технологічна революція, аби не тримати там так багато людей», — висловився він.

Підполковник ЗСУ визнає, що основним питанням все одно залишиться рівень зарплат військових.

«На контрактників за 20 тисяч, очевидно, можна не розраховувати», — завершив він.

Реклама

Раніше йшлося про те, чи потрібне Україні посилення мобіліазції. Волонтер Тарас Чмут закликає провести адекватне дослідження, перш ніж ухвалювати такі рішення.

«А не просто комусь щось сподобалося — і ми роздали грошей або запустили якусь реформу, або прийняли черговий закон. Давайте вчитися приходити до управління держави, спираючись на дані, а не емоції і вподобання окремих персоналій», — закликав він.