Чи можливі вибори в Україні під час війни: в Раді зробили заяву

В Україні наразі немає жодного законодавчого документа, який би дозволив розпочати процес підготовки до виборів у воєнний час.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі «Новини.LIVE».

За його словами, навіть чернеток таких рішень поки не існує.

«Наразі немає жодних ані законодавчих ініціатив, ані чорновиків, ані якихось драфтів подібного законодавства. І це говорить про те, що його треба приносити, якщо ми хочемо, щоб воно з’явилося», — сказав Корнієнко.

Він наголосив, що будь-які зміни у виборчому законодавстві мають проходити широке обговорення у парламенті за участю громадських організацій. Водночас ключовим фактором є забезпечення безпеки виборців.

«Без безпекової рамки, яку мають дати партнери — насамперед Сполучені Штати та наші європейські колеги — говорити про вибори неможливо. Це питання виборців за кордоном, які не хочуть повертатися в країну під обстрілами», — пояснив він.

Які умови потрібні для проведення виборів

Корнієнко також наголосив на необхідності створення умов для голосування військових та внутрішньо переміщених осіб. За його словами, нині держава не може гарантувати безпеку на значній частині територій, особливо поблизу лінії фронту.

«Зараз ми не можемо гарантувати безпеку ані в день виборів, ані під час агітації. З новітніми потужностями, які б’ють на 30 кілометрів, це вже питання: де відкривати дільниці, а де ні. У нас законодавством навіть не визначено, хто має ухвалювати таке рішення», — зазначив він.

Підготовка до виборів потребує комплексного вирішення десятків технічних і безпекових питань. Хоч у ЦВК і працюють кілька робочих груп, а у парламенті є певні напрацювання, до пленарного розгляду ці питання поки не доходили.

«Будь-яка спроба поговорити про повоєнні вибори чи інші питання волевиявлення перетворюється на політичну дискусію. Тому потрібно багато роботи. Якщо стоїть завдання підготувати законодавчу рамку — ми будемо рухатися в цьому напрямку», — підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп знову заявив, що Україні потрібно провести вибори, бо їх, мовляв, давно не було.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради, що нардепи викладуть своє бачення, як можна провести вибори в Україні в умовах воєнного стану.