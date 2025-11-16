- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи можливо досягти припинення вогню до весни: Стубб оцінив перспективу
Стубб вважає, що було б добре розпочати перемовини щодо закінчення війни до березня 2026 року.
Припинення вогню в Україні навряд чи буде укладене до весни. Європейським союзникам необхідно продовжувати підтримувати Україну, попри корупційний скандал, який охопив Київ.
Про це в інтерв’ю Associated Press заявив президент Фінляндії Александер Стубб.
Він зазначив, що Зеленський має швидко розібратися зі звинуваченнями у відкатах та розкраданнях, адже цей скандал грає на руку Росії. При цьому він закликав європейських лідерів розглянути можливість посилення фінансової та військової підтримки для Києва, який також стикається з поступовим прогресом РФ на полі бою.
«Я не дуже оптимістично налаштований щодо досягнення припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року», — сказав Стубб.
Раніше Берлінська зробила маловтішний прогноз щодо тривалості війни в Україні. Йдеться не про рік, не про два.
Так, війна Росії проти України може продовжуватися ще 10-12 років. Це будуть різні домени і фази інтенсивності, вважає керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська. Вона запевняє: якщо українці протримаються, то раніше чи пізніше Росія таки посиплеться.
«Це тільки питання часу, нашого терпіння і волі», — зазначає Берлінська.