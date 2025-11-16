Чи можливо досягти припинення вогню до весни: Стубб оцінив перспективу

Александр Стубб / © ТСН

Припинення вогню в Україні навряд чи буде укладене до весни. Європейським союзникам необхідно продовжувати підтримувати Україну, попри корупційний скандал, який охопив Київ.

Про це в інтерв’ю Associated Press заявив президент Фінляндії Александер Стубб.

Він зазначив, що Зеленський має швидко розібратися зі звинуваченнями у відкатах та розкраданнях, адже цей скандал грає на руку Росії. При цьому він закликав європейських лідерів розглянути можливість посилення фінансової та військової підтримки для Києва, який також стикається з поступовим прогресом РФ на полі бою.

«Я не дуже оптимістично налаштований щодо досягнення припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року», — сказав Стубб.

Раніше Берлінська зробила маловтішний прогноз щодо тривалості війни в Україні. Йдеться не про рік, не про два.

Так, війна Росії проти України може продовжуватися ще 10-12 років. Це будуть різні домени і фази інтенсивності, вважає керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська. Вона запевняє: якщо українці протримаються, то раніше чи пізніше Росія таки посиплеться.

«Це тільки питання часу, нашого терпіння і волі», — зазначає Берлінська.