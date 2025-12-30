Чи можливо отримати бронювання з першого дня працевлаштування: пояснення юриста

Бронювання / © ТСН

У законах не визначаються чіткі терміни, коли саме бронювати співробітника на підприємстві — через два місяці чи з першого дня. Так, бронювати фактично відразу після прийому на роботу.

Про це розповів військовий юрист ЮК «Приходько та партнери» Михайло Лобунько, пише «РБК-Україна».

Що зробити для бронювання

Як пояснив юрист, аби претендувати на бронь, насамперед військовозобов’язаний повинен перевірити:

наявність дійсного облікового документа;

інформація про місце проживання та контакти має бути оновлена згідно з законом №3633-IX (через ТЦК, ЦНАП або «Резерв+»);

відсутність «розшуку» ТЦК.

«Траба щоб військовозобов’язаний уточнив персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу II „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку“, — наголосив Лобунько.

Раніше адвокат пояснив, яку зарплату треба мати для бронювання.

Так, для приватних компаній зі статусом критичної інфраструктури зарплата на працівника розраховується за останній календарний місяць шляхом збільшення розміру мінімального показника по країні на коефіцієнт 2,5. Якщо в грудні мінімальна зарплата дорівнює 8 000 гривень, то для бронювання зарплата має становити від 20 тисяч гривень.

Проте для державних та комунальних підприємств місячний дохід працівника має бути не нижчим за середню зарплату в регіоні за четвертий квартал року. Як пояснюється, мовиться про суму брутто. Тобто з урахуванням податків та обов’язкових платежів.