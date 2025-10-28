Чи можливо повністю перебити лінії електропередач або підстанції "Укренерго": пояснення експерта

Відключення світла / © ТСН

Реклама

Відключення світла можуть застосовуватися і надалі через проблеми із захистом трансформаторів. Але є надія, що вдасться уникнути блекауту.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За поясненням фахівця, неможливо перебити повноцінну лінію електропередач або підстанцію «Укренерго». Так, на деяких підстанціях «Укренерго» є проблема із захисними спорудами щодо захисту трансформаторів великої потужності.

Реклама

«Але навіть так українські енергетики навчилися працювати в таких випадках, коли трансформатори всі знищені на території підстанції», — говорить він.

Вони підключають, напряму приєднують, роблять деякі свої енергетичні маневри, щоб заживити той чи інший регіон.

«Тому, дійсно, можуть бути обмеження, можуть бути якісь аварійні відключення або планові відключення, але я сподіваюся, що нам вдасться втримати енергетичну систему для того, аби не було блекауту на лівобережжі і на правобережжі. Маємо довіряти нашим енергетикам, так само, як і нашим збройним силам», — завершив він.

Раніше йшлося про те, що російські атаки на теплоелектроцентралі становлять серйозну загрозу для енергосистеми Києва.

Реклама

З огляду на це, киянам радили підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням. Так, за можливості варто придбати генератори, які зможуть забезпечити електрикою одну чи кілька квартир.