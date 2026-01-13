Чи можливо відновити енергосистему України після атак Росії: оцінка нардепа

Знищена енергетика України / © Associated Press

Реклама

Російські війська продовжують систематично атакувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи ударів по Києву, Харкову, Одесі, Дніпру, Запоріжжю та Кривому Рогу. Попри численні атаки, ворогу поки що не вдається знеструмити міста-мільйонники.

Про це розповів нардеп Сергій Нагорняк, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Верховної Ради в інтервʼю “Телеграф”.

За словами нардепа, нинішні заходи – це радше тимчасове “заживлення” пошкодженої інфраструктури, а не відновлення у повному сенсі.

Реклама

“Поки що про відновлення мова не йде. До нього дуже далеко. Я чув заяви Міненерго про шість місяців на відновлення за відсутності обстрілів, але за моїми оцінками, знадобиться вдвічі-тричі більше часу”, – сказав Нагорняк.

Він уточнив, що мова йде не лише про великі об’єкти, а й про локальні: Канівську, Дніпровську та Середньодніпровську ГЕС, Трипільську ТЕС та підстанції “Укренерго”, які нещодавно постраждали від масованих атак дронів на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

За словами нардепа, одна зі стратегічних цілей Росії – розділити Україну на “енергетичні півострови”, щоб ускладнити передачу електроенергії від атомних станцій до регіонів.

“Ця ціль зрозуміла для нас. Ми готуємося і сподіваємося втримати енергосистему цілісною”, – додав Нагорняк.

Реклама

Нагадаємо, російська армія від вечора 12 січня, протягом ночі та вранці 13 січня здійснювала масовану атаку по Україні ракетами різних типів і безпілотниками. Зафіксовані влучання на 24 локаціях. Під ворожими ударами опинилася енергетична інфраструктура, житлові будинки, через що знеструмленими залишилися цілі міста. Не минулося без загиблих і поранених.