Чи можливо відновити цивільні польоти в Україні під час війни: експерт відповів

Ізраїльська модель захисту неба не підходить Україні, заявив президент авіаційної асоціації.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Літак

Літак / © pixabay.com

Відновити в Україні безпечні польоти цивільної авіації під час війни наразі неможливо.

Про це заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків «АОПА Україна» Геннадій Хазан в ефірі телеканалу Київ24.

За словами експерта, ізраїльська модель використання повітряного простору, яку іноді наводять як приклад, в українських реаліях працювати не буде. Навіть патрулювання неба авіацією західних союзників, наголосив він, не здатне забезпечити повну безпеку пасажирів та інфраструктури.

«Україна знаходиться в інших реаліях, ніж держава Ізраїль. І в нас інші засоби оборони повітряного простору. На превеликий жаль, нам систем протиповітряної оборони не вистачає. Ми не можемо існувати і виконувати польоти цивільної авіації так, як це відбувається в Ізраїлі», — зазначив Хазан.

Він пояснив, що запуск роботи аеропорту можливий лише за умови виконання комплексу заходів безпеки. Патрулювання — це лише один із них, і він сам по собі не вирішує проблему.

«Авіаційна компонента — це один із засобів, який забезпечує певний відсоток безпеки, тобто частково перекриває ризики. А решта? Ми можемо поставити 14 пускових установок ракет Patriot, наприклад, у Львівському аеропорті, так само як 14 установок стоять у польському Жешуві? Ми можемо собі таке дозволити?» — запитав експерт.

Хазан наголосив, що під час повітряної тривоги потрібно подбати не лише про безпеку пасажирів, екіпажів та персоналу аеропорту, а й про мешканців міста, в якому він розташований.

«Треба буде звідкілясь взяти засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити відповідний рівень захисту. А в нас засобів, які б можна було залучити хоча б для одного аеропорту Львова, просто бракує», — сказав він.

На думку експерта, відновлення цивільних польотів можливе лише після перемоги та відкриття повітряного простору України.

«Все перед тим — розмірковування, що, де, як — це звичайна спекуляція», — переконаний Хазан.

Він підкреслив, що нині головне завдання — зберегти країну та життя людей.

«Зараз не на часі це обговорювати. Ми повинні вистояти, зберегти країну та вижити всі», — підсумував президент «АОПА Україна».

Нагадаємо, цього року вже підіймалося питання відкриття авіасполучення над Україною на тлі заяви мера Львова Андрія Садового, він стверджував, що цьогоріч в Україні мають знову запрацювати кілька аеропортів, оскільки «для цього є технічні та інші можливості», однак не уточнив, про які саме аеропорти йдеться.

Проте за словами експерта з питань авіації Костянтина Криволапа початок роботи аеропортів, який був анонсований мером Львова, є абсолютно неможливим через безпекову ситуацію в країні.

«Політичне рішення в питанні безпеки є неможливим. Політики не можуть заявити, що це буде безпечно. Як мер Львова може забезпечити безпеку від балістики без достатньо систем Patriot?» — підкреслив експерт.

Він додав, що з Міжнародною організацією цивільної авіації не можна «домовитися».

