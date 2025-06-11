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Українці можуть залишитись без мобільного звʼязку під час тривог: пропозиція вже на столі в Раді
У Раді розглядають ідею тимчасового вимкнення мобільного зв’язку під час повітряних тривог. Рішення ще не ухвалене.
Україна вивчає технічні можливості тимчасового блокування мобільного зв’язку під час повітряних тривог, щоб запобігти використанню російськими окупантами SIM-карт для наведення ударів.
Про це повідомив нардеп, член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський у ефірі «Київ24».
У Комітеті з нацбезпеки наразі розглядають можливість відключення мобільного зв’язку, однак остаточне рішення не ухвалено.
«Якщо відповідне рішення буде ухвалено і мобільні оператори підуть на зустріч якраз потребам сектору безпеки оборони, тому що, дійсно, використання ворогом мобільних SIM-карток для донаведення своїх засобів ураження — це достатньо серйозна проблема, яка вирішується як технічно, так і юридично», — заявив нардеп.
Він додав, що оператори можуть виявляти підозрілу активність — наприклад, коли картка переміщується на великій швидкості або незвичайним маршрутом. Такі карти блокуються автоматично.
Нагадаємо, раніше військовий і фахівець з РЕБ-систем ЗСУ Сергій Бескрестнов заявив, що в Україні розглядають нову тактику боротьби з російськими дронами-камікадзе «Шахед» — йдеться про можливість тимчасового вимкнення мобільного зв’язку на траєкторії їхнього руху.
За його словами, цей варіант лише обговорюється і не буде впроваджений повсюдно — лише на окремих напрямках, щоб повністю позбавити ворога можливості зв’язку.
Раніше в соцмережах ширились чутки про нібито введення вимкнень мобільного зв’язку під час повітряних атак. Втім, офіційні структури неодноразово спростовували ці твердження. Так, народний депутат Олександр Федієнко запевнив: наразі жодного вимкнення зв’язку під час тривог в Україні не планується.
«Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть», — додав нардеп.