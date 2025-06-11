Українці можуть залишитись без мобільного звʼязку під час тривог: пропозиція вже на столі в Раді

Мобільний зв’язок

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Україна вивчає технічні можливості тимчасового блокування мобільного зв’язку під час повітряних тривог, щоб запобігти використанню російськими окупантами SIM-карт для наведення ударів.

Про це повідомив нардеп, член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський у ефірі «Київ24».

У Комітеті з нацбезпеки наразі розглядають можливість відключення мобільного зв’язку, однак остаточне рішення не ухвалено.

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«Якщо відповідне рішення буде ухвалено і мобільні оператори підуть на зустріч якраз потребам сектору безпеки оборони, тому що, дійсно, використання ворогом мобільних SIM-карток для донаведення своїх засобів ураження — це достатньо серйозна проблема, яка вирішується як технічно, так і юридично», — заявив нардеп.

Він додав, що оператори можуть виявляти підозрілу активність — наприклад, коли картка переміщується на великій швидкості або незвичайним маршрутом. Такі карти блокуються автоматично.

Нагадаємо, раніше військовий і фахівець з РЕБ-систем ЗСУ Сергій Бескрестнов заявив, що в Україні розглядають нову тактику боротьби з російськими дронами-камікадзе «Шахед» — йдеться про можливість тимчасового вимкнення мобільного зв’язку на траєкторії їхнього руху.

За його словами, цей варіант лише обговорюється і не буде впроваджений повсюдно — лише на окремих напрямках, щоб повністю позбавити ворога можливості зв’язку.

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Раніше в соцмережах ширились чутки про нібито введення вимкнень мобільного зв’язку під час повітряних атак. Втім, офіційні структури неодноразово спростовували ці твердження. Так, народний депутат Олександр Федієнко запевнив: наразі жодного вимкнення зв’язку під час тривог в Україні не планується.

«Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть», — додав нардеп.