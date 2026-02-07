Чи можливий другий Чорнобиль в Україні через блекаут на АЕС: експерт озвучив прогноз

АЕС / © Getty Images

Масована ракетна атака росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури призвела до вимушеного розвантаження всіх атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній Україні території. Через пошкодження мереж передачі енергоблоки не можуть видавати повну потужність, що суттєво вплинуло на стабільність енергосистеми.

Про це розповів експерт з атомної енергетики, доктор фізико-математичних наук Людвиг Литвинський для «Telegraf».

Чи є загроза «другого Чорнобиля»

Найголовніше питання, яке турбує українців — чи може різке падіння споживання або відключення зовнішнього живлення спричинити аварію на реакторах. Експерт заспокоює: системи безпеки українських АЕС спроєктовані з урахуванням подібних сценаріїв.

«Стосовно ядерної безпеки можу фахово підтвердити, що у наявних проєктах блоків вона забезпечена на високому рівні за будь-яких мереживних умов», — наголосив Литвинський.

За його словами, фактично наразі передаварійних чи аварійних ситуацій безпосередньо на атомних станціях немає. Реактори переведені у безпечний режим роботи на зниженій потужності.

Причиною розвантаження АЕС стали не влучання у самі станції, а руйнування інфраструктури, яка транспортує електрику до споживача. В НЕК «Укренерго» підтвердили значні пошкодження магістральних мереж.

«Внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені», — йдеться у повідомленні енергетичного оператора.

Простими словами: електрику виробляють, але «доставити» її у повному обсязі до міст і заводів наразі неможливо через розбиті трансформатори та лінії.

Водночас міжнародна спільнота оцінює ситуацію більш критично. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікувало заяву, в якій наголосило, що ядерна безпека України та Європи перебуває під загрозою.

У повідомленні агентства йдеться про «зупинку генерації», що дещо відрізняється від термінології українських енергетиків, які кажуть про «зниження потужності».

Такі розбіжності можуть бути пов’язані з протоколами оцінки ризиків, адже будь-яка нестабільність зовнішнього живлення для АЕС є потенційно небезпечним фактором за міжнародними стандартами.

Через вимушене «гальмування» атомної генерації, яка є базовою для України, в енергосистемі виник значний дефіцит потужності. Це призвело до запровадження жорсткіших обмежень для населення та промисловості.

У більшості регіонів діють аварійні та екстрені графіки відключень. Енергетики попереджають, що до моменту відновлення високовольтних підстанцій та виходу блоків АЕС на номінальну потужність періоди без світла можуть бути подовжені.

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Головною ціллю ударів стала енергетика — ворог бив по ключових підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі.