Чи можливий мир до літа: Зеленський назвав ключову умову закінчення війни

Президент України / © Getty Images

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що закінчення війни до літа можливе, однак це залежить не лише від України. Ключову роль, за його словами, відіграє позиція Сполучених Штатів та готовність Росії до реальних кроків.

Президент України Володимир Зеленський сказав про це у відповідь на запитання ЗМІ.

«Це залежить не тільки від України. Це залежить від Америки, яка повинна тиснути на Росію. Якщо буде бажання не лише з української сторони, а й з боку агресора, у нас може вийти закінчити бойові дії до літа», — зазначив глава держави.

Реклама

Президент підкреслив, що першочерговою умовою для України є чіткі та дієві гарантії безпеки. Йдеться не просто про політичні заяви, а про впевненість у тому, що повторна агресія Росії стане неможливою або отримає потужну відповідь.

За словами Зеленського, такі гарантії мають передбачати, зокрема, сильні військові пакети підтримки від США.

Окремо він наголосив на важливості економічної складової. Відбудова держави та забезпечення її стійкості потребують масштабного пакета підтримки — так званого prosperity package — за участі як США, так і європейських партнерів.

Президент заявив, що українська сторона готова рухатися далі до реалізації 20-пунктного плану врегулювання. Водночас питання територій, зокрема частини Донецької області, залишається складним, оскільки позиції сторін різняться.

Реклама

«Якщо ми знайдемо можливості і кроки назустріч, підемо з 20-пунктним планом, який має передусім поважати українців, і винесемо його на референдум», — додав Зеленський.

Нагадаємо, український президент також повідомив, що РФ поки що не готова до енергетичного перемир’я. І свідчать про це атаки росіян.

Зеленський також відповів, чи поїде до Москви на переговори з кремлівським очільником Путіним. Він заявив про неможливість проведення мирних переговорів із диктатором РФ на території держави-агресорки або її союзниці — Білорусі.