Чи можливий повний блекаут в Україні: Портников оцінив удари Росії по енергосистемі

Повний блекаут в Україні неможливий завдяки роботі АЕС / © ТСН.ua

Реклама

Російські удари по об’єктах української енергетичної системи спрямовані на те, щоб змусити Україну капітулювати, проте влаштувати повний і всеосяжний блекаут по всій країні ворогу не вдасться. Навіть попри те, що окупанти можуть створити значні труднощі та спричинити тимчасові відключення, наявність в Україні атомних електростанцій (АЕС) є критичним фактором, який унеможливлює енергетичний колапс.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

Логіка Путіна: війна на виснаження та капітуляція

За словами Портникова, після провалу первинного бліцкригу президент РФ Володимир Путін повністю переосмислив ситуацію і тепер веде війну на виснаження. Російський диктатор «живе в цій логіці й кожного нового дня думає, що, можливо, ще один, два, три удари змусять Україну капітулювати».

Реклама

Журналіст вважає, що саме тому російські удари, зокрема, по енергетичній інфраструктурі України, є «абсолютно безперспективними», оскільки вони не здатні досягти поставленої Кремлем кінцевої мети — капітуляції України.

Атомна енергетика як головний захист

Віталій Портников переконаний, що ключовим фактором, який рятує Україну від найгіршого сценарію, є наявність АЕС.

«Чи можливий енергетичний колапс в Україні внаслідок російських атак? Звичайно, можуть бути труднощі, можуть бути відключення електрики. Втім, Україна є країною атомних електростанцій», — зазначив він.

Росіяни, за його словами, усвідомлюють, що завдавати масованих ударів по АЕС чи розподільчих станціях, які розташовані поруч з ними, «не бажано». Хоча кілька ударів були зафіксовані, вони були, швидше, «елементом шантажу».

Реклама

«Там зовсім інший рівень захисту і знищити їх набагато важче. Тому росіяни можуть створити труднощі й проблеми, втім, якби не було атомної енергетики, то це була б інша історія», — підсумував Віталій Портников.

Журналіст додав, що навіть проблеми з газопостачанням, якщо і виникнуть, навряд чи охоплять усю країну. Усі ці зусилля Кремля, як і дії на фронті, є спробою «з надією, що українці зрозуміють і капітулюють», але «в цього немає розумної перспективи».

Нагадаємо, на тлі постійних російських погроз влаштувати черговий блекаут в Україні військовий експерт, засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний заявив про готовність та спроможність Києва завдати симетричних ударів по енергетиці РФ. Україна може влаштувати блекаут у Росії власною зброєю, а Москва не зможе замінити втрачену електроенергію.