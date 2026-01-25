- Дата публікації
Чи можливий у Києві повний блекаут: у YASNO оцінили ризики такої ситуації
Сергій Коваленко розповів про стан енергомереж столиці та аварійні ситуації та чи можна знеструмити Київ.
Повністю знеструмити Київ наразі складно, але «можливо все», оскільки ворог має ресурси, а енергосистема міста є статичною.
Про це заявив Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.
На запитання, чи Росія може повністю позбавити Київ зовнішнього живлення, Коваленко відповів, що це важке і багатофакторне питання. Він підкреслив, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року атаки на трансформатори та іншу критичну інфраструктуру відбуваються регулярно, і «можливо все».
«Бо це ворог, він збройний, у нього є ресурси, а енергосистема статична, не машина, яку можна передвинутити. Тому можливо все. Наскільки це вірогідно — багато факторів впливають», — зазначив Коваленко.
Він додав, що система протиповітряної оборони (ППО) та оперативні бригади електриків допомагають мінімізувати ризики. Навіть після атак, з досвіду компанії, відновлення мереж відбувається швидко, коли працюють усі служби.
Коваленко розповів про ситуацію 9 січня, коли через аварії та масові звернення населення компанія отримала сотні тисяч дзвінків і повідомлень на всі канали. За його словами, частина викликів була панічною реакцією людей на відключення світла, інша — реальною аварією у мережах.
«Статистика останніх тижнів показує, що близько 20% викликів є релевантними, коли бригади дійсно виїжджають на ремонт. Решта — хибні виклики або проблеми на прибудинкових мережах», — пояснив Коваленко.
Він додав, що хоча ймовірність масового знеструмлення Києва є, система швидко реагує на аварії, а кількість бригад, що працюють над відновленням, значно зросла, що дозволяє мінімізувати перебої для жителів міста.
