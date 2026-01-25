Чи можливий у Києві повний блекаут: у YASNO оцінили ризики такої ситуації

Київ

Реклама

Повністю знеструмити Київ наразі складно, але «можливо все», оскільки ворог має ресурси, а енергосистема міста є статичною.

Про це заявив Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

На запитання, чи Росія може повністю позбавити Київ зовнішнього живлення, Коваленко відповів, що це важке і багатофакторне питання. Він підкреслив, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року атаки на трансформатори та іншу критичну інфраструктуру відбуваються регулярно, і «можливо все».

Реклама

«Бо це ворог, він збройний, у нього є ресурси, а енергосистема статична, не машина, яку можна передвинутити. Тому можливо все. Наскільки це вірогідно — багато факторів впливають», — зазначив Коваленко.

Він додав, що система протиповітряної оборони (ППО) та оперативні бригади електриків допомагають мінімізувати ризики. Навіть після атак, з досвіду компанії, відновлення мереж відбувається швидко, коли працюють усі служби.

Коваленко розповів про ситуацію 9 січня, коли через аварії та масові звернення населення компанія отримала сотні тисяч дзвінків і повідомлень на всі канали. За його словами, частина викликів була панічною реакцією людей на відключення світла, інша — реальною аварією у мережах.

«Статистика останніх тижнів показує, що близько 20% викликів є релевантними, коли бригади дійсно виїжджають на ремонт. Решта — хибні виклики або проблеми на прибудинкових мережах», — пояснив Коваленко.

Реклама

Він додав, що хоча ймовірність масового знеструмлення Києва є, система швидко реагує на аварії, а кількість бригад, що працюють над відновленням, значно зросла, що дозволяє мінімізувати перебої для жителів міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ситуація зі світлом та опаленням у столиці залишається критичною.