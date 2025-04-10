Чи можна на Великдень варити холодець з півня: свщенник відповів

Великдень / © Getty Images

Реклама

Вважається, що варити холодець з півня на Пасху не можна. Священник Олексій Філюк відповів, чи дійсно це так. За його словами, історія про те, що "рубати півня на великодні свята — то великий гріх" — є звичайною байкою.

Про це священник сказав у TikTok.

"Колись і моя бабця так казала: півень Понтію Пілату ізвестив, що Христос Воскрес. А тому півня на Великодні свята не можна рубати, бо то великий гріх. То байка, яка не має нічого спільного з християнством. Не робімо язичницьких образів. Ваша Пасха — Ісус Христос. Віруйте у Бога. Забобонів збудьтеся”, — зазначив Філюк.

Реклама