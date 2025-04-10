ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Чи можна на Великдень варити холодець з півня: свщенник відповів

Священник радить позбавитися забобонів.

Великдень

Великдень / © Getty Images

Вважається, що варити холодець з півня на Пасху не можна. Священник Олексій Філюк відповів, чи дійсно це так. За його словами, історія про те, що "рубати півня на великодні свята — то великий гріх" — є звичайною байкою.

Про це священник сказав у TikTok.

"Колись і моя бабця так казала: півень Понтію Пілату ізвестив, що Христос Воскрес. А тому півня на Великодні свята не можна рубати, бо то великий гріх. То байка, яка не має нічого спільного з християнством. Не робімо язичницьких образів. Ваша Пасха — Ісус Христос. Віруйте у Бога. Забобонів збудьтеся”, — зазначив Філюк.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie