ТСН у соціальних мережах

Чи можна носити крашанки та паски на могили померлих: відповідь священника

Священники пояснили, чому традиція приносити їжу на могили не має стосунку до християнства.

Дмитро Гулійчук
Чому священники закликають не носити їжу на могили

Чому священники закликають не носити їжу на могили / © УНІАН

В Україні існує традиція у великодні дні навідувати могили померлих родичів. Хтось робить це на сам Великдень, хтось — протягом Світлого тижня, а багато хто — наступної неділі після Великодня, на Гробки чи Проводи. За звичаєм, на могили померлих несуть крашанки й пасочки.

Як церква ставиться до такого звичаю, розповіли священник ПЦУ, військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк у коментарі «Телеграфу» та протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко в інтерв’ю «Главреду».

Тарас Видюк наголосив, що ця традиція не є частиною церковного святкування Великодня. На його думку, для померлих важливіша молитва за душі, а не їжа.

«Краще помолитися, згадати померлих із любов’ю і, за можливості, замовити за них молитву в храмі», — сказав він.

Георгій Коваленко зазначає, що питання їжі на кладовищі — це переважно місцева традиція. За його словами, Церква не дає суворої заборони, але закликає включати критичне мислення і шукати сенс у своїх діях.

«Традиція, яка не відповідає істині, є лише старим забобоном. Важливо, щоб ми позбувалися забобонів, розуміли сенс традиції, а не робили щось, бо „так заведено“… Традиції варто слідувати, але завжди ставити запитання, що це означає і навіщо це, чому бабуся та інші люди робили так упродовж століть. Лише так ми не втратимо сенс свят. Якщо ми пам’ятатимемо про воскресіння і вічність, наші традиції будуть адекватними», — додав протоієрей.

Священник УГКЦ Олег Харишин у коментарі «20 хвилин. Тернопіль» був ще різкішим. Їжу на могилах він назвав окультизмом.

«Не треба такого робити. Вірити в те, що померла людина прийде та куштуватиме освячені продукти — це вже спіритизм. Померлі духовно присутні з нами через молитву і пам’ять про них. Не займаймося окультно-забобонними речами. Це неправильно», — сказав він.

Раніше відомий священник-блогер Олексій Філюк розповів, що насправді має бути у великодньому кошику.

