Чи можна носити крашанки та паски на могили померлих: відповідь священника

В Україні існує традиція у великодні дні навідувати могили померлих родичів. Хтось робить це на сам Великдень, хтось — протягом Світлого тижня, а багато хто — наступної неділі після Великодня, на Гробки чи Проводи. За звичаєм, на могили померлих несуть крашанки й пасочки.

Як церква ставиться до такого звичаю, розповіли священник ПЦУ, військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк у коментарі «Телеграфу» та протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко в інтерв’ю «Главреду».

Тарас Видюк наголосив, що ця традиція не є частиною церковного святкування Великодня. На його думку, для померлих важливіша молитва за душі, а не їжа.

«Краще помолитися, згадати померлих із любов’ю і, за можливості, замовити за них молитву в храмі», — сказав він.

Георгій Коваленко зазначає, що питання їжі на кладовищі — це переважно місцева традиція. За його словами, Церква не дає суворої заборони, але закликає включати критичне мислення і шукати сенс у своїх діях.

«Традиція, яка не відповідає істині, є лише старим забобоном. Важливо, щоб ми позбувалися забобонів, розуміли сенс традиції, а не робили щось, бо „так заведено“… Традиції варто слідувати, але завжди ставити запитання, що це означає і навіщо це, чому бабуся та інші люди робили так упродовж століть. Лише так ми не втратимо сенс свят. Якщо ми пам’ятатимемо про воскресіння і вічність, наші традиції будуть адекватними», — додав протоієрей.

Священник УГКЦ Олег Харишин у коментарі «20 хвилин. Тернопіль» був ще різкішим. Їжу на могилах він назвав окультизмом.

«Не треба такого робити. Вірити в те, що померла людина прийде та куштуватиме освячені продукти — це вже спіритизм. Померлі духовно присутні з нами через молитву і пам’ять про них. Не займаймося окультно-забобонними речами. Це неправильно», — сказав він.

